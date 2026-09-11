Allanaron un domicilio en Catamarca y descubrieron un vivero clandestino de marihuana

En la mañana de hoy, exactamente a las 09:30, un despliegue policial planificado en el marco de una directiva legal de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Sur reveló un escenario totalmente inesperado en un inmueble del barrio Jesús de Nazareth.

La incursión inicial no buscaba estupefacientes, sino que formaba parte de una medida judicial específica que movilizó a distintas dependencias de seguridad. El procedimiento congregó al personal de la Seccional Novena y de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia, quienes actuaron en conjunto con los sumariantes de la Unidad Judicial N° 9. Sin embargo, la minuciosa inspección del lugar permitió que los numerarios advirtieran la presencia de elementos extraños a simple vista dentro de la propiedad, desencadenando una inmediata ampliación del operativo y la convocatoria a divisiones especializadas en la materia.

La acción de las fuerzas especiales y el secuestro de los plantines

Ante la sospecha fundada de que los elementos observados correspondían a sustancias prohibidas, los efectivos que se encontraban en el lugar dieron inmediata intervención a sus pares de la Dirección Drogas Peligrosas.

Los especialistas en la lucha contra el narcotráfico se constituyeron en la escena para desarrollar las tareas de su específica competencia. Como resultado de estas diligencias periciales y operativas, el personal policial procedió al secuestro formal de un importante lote de elementos botánicos vinculados a la investigación:

Cantidad total: 87 plantines de marihuana

Característica principal: Eran ejemplares de distintos tamaños

Estado de situación: Se encontraban siendo cultivados activamente en el interior del domicilio inspeccionado

La intervención de la Justicia Federal y las directivas en curso

El hallazgo de estos casi noventa ejemplares de cannabis sativa modificó instantáneamente la jurisdicción y el tenor legal de las actuaciones iniciales, requiriendo la inmediata comunicación con los magistrados de rango federal.

Tras el secuestro de los 87 plantines de marihuana, se le dio formal conocimiento de los hechos al Juzgado Federal, el cual asumió la competencia sobre la causa e impartió de manera directa las directivas procesales y de rigor que la fuerza policial deberá cumplimentar en las próximas horas para profundizar la investigación sobre el domicilio del barrio Jesús de Nazareth y sus posibles vinculaciones con la red de cultivo detectada.