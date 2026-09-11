Catamarca: conducía borracho, perdió el control de su moto y terminó chocando

En los primeros minutos de la jornada, exactamente a las 00:05, la central de emergencias activó los protocolos de seguridad. Ante un requerimiento formal emitido por el SAE-911, los motoristas del COEM-Kappa debieron movilizarse con urgencia hacia un punto estratégico del ejido urbano: la intersección formada por las avenidas Italia y Belgrano.

En dicho lugar neurálgico se había registrado de manera imprevista un siniestro vial que requería la inmediata presencia de las fuerzas de seguridad y de los equipos de asistencia sanitaria para constatar el estado de la situación y salvaguardar la integridad física de los involucrados en el incidente callejero.

Una vez constituidos en la mencionada esquina de las avenidas Italia y Belgrano, los efectivos policiales constataron la presencia de un hombre de 43 años de edad. De acuerdo con los datos recabados en la escena, esta persona circulaba a bordo de una motocicleta Yamaha Crypton 110 cc., la cual presentaba un color negro.

Por motivos que aún se tratan de establecer mediante las pericias de rigor, el conductor perdió el control del rodado y se produjo una violenta caída a la cinta asfáltica. Debido al impacto y a las lesiones sufridas por el impacto contra el pavimento, el motociclista debió ser asistido en el mismo lugar del hecho por profesionales médicos del SAME, quienes le brindaron los primeros auxilios necesarios para evaluar su estado de salud tras el derrape.

Lejos de agotarse en la asistencia médica inicial, el procedimiento policial dio un giro crucial cuando los efectivos advirtieron una situación irregular en el protagonista del siniestro. En ese momento, los agentes se percataron de que el conductor se encontraba en aparente estado de ebriedad, un factor que encendió las alarmas sobre las posibles causas de la pérdida de control del rodado en plena vía pública.

Ante esta presunción fundada, los numerarios actuaron con celeridad y solicitaron la presencia de sus pares de la Dirección Seguridad Vial de la Policía de la Provincia. Una vez en el lugar, los especialistas en transgresiones viales procedieron a realizar el test de alcoholemia correspondiente al hombre de 43 años.

Como corolario de las pruebas técnicas realizadas en el marco del operativo, el test de alcoholemia arrojó un resultado positivo, confirmando de este modo las sospechas iniciales del personal interviniente. En virtud de esta grave infracción a las normativas de tránsito vigentes y al estado en el que conducía el ciudadano, se labraron las actas de rigor y el vehículo quedó en calidad de secuestro alojado en la dependencia policial correspondiente, cerrando así un episodio que pudo haber terminado en una tragedia mayor en las calles de la ciudad.