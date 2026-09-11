Semana del Estudiante 2026: así es el operativo de seguridad

Con motivo de las actividades previstas por la Semana del Estudiante 2026, la Jefatura de Policía, a través del Departamento Operaciones Policiales de la Policía de la Provincia, informó la implementación de un dispositivo especial de prevención, seguridad, control y ordenamiento.

El operativo se desarrolla entre este viernes 11 y el martes 22 de septiembre, con una planificación que contempla el movimiento de estudiantes, jóvenes, familias y visitantes hacia distintos espacios recreativos, turísticos y serranos de la provincia.

De acuerdo con lo informado, el objetivo central será garantizar el normal desarrollo de las actividades programadas y brindar seguridad ante el importante movimiento de personas que se prevé durante estas jornadas. A esto se suma el incremento de la circulación tanto vehicular como peatonal hacia los diferentes lugares donde se desarrollarán festejos y propuestas vinculadas con la Semana del Estudiante.

La planificación contempla tanto la Capital y el Valle Central como distintas jurisdicciones del interior provincial, con una adecuación de los recursos de acuerdo con las actividades previstas y los niveles de concentración de personas.

El Rodeo, concentra la atención

Entre los sectores que concentrarán especial atención se encuentra la localidad de El Rodeo, donde se prevé una importante afluencia de estudiantes y visitantes durante los días previos y posteriores al 21 de septiembre.

En este sector se realizarán controles en los principales accesos a la localidad, particularmente sobre las Rutas Provinciales N.º 4 y N.º 16. El dispositivo también incluirá los puestos establecidos en Las Rejas, La Puerta y El Desmonte. En esos puntos se efectuarán diferentes verificaciones destinadas a controlar las condiciones en las que se desarrolla la circulación y prevenir situaciones que puedan afectar la seguridad durante los festejos.

Entre los aspectos que serán controlados se encuentran:

Documentación de los vehículos y conductores.

de los vehículos y conductores. Condiciones de circulación .

. Ocupación de los vehículos .

. Alcoholemia .

. Ingreso de bebidas alcohólicas .

. Ingreso de sustancias prohibidas .

. Otros elementos cuya tenencia se encuentre restringida por la normativa vigente.

La Policía también solicitó a quienes circulen por estos sectores que respeten las indicaciones del personal policial y de Seguridad Vial, particularmente ante el incremento de tránsito que se espera durante el período de actividades.

Prevención en Capital y Valle Central

El operativo también tendrá una presencia reforzada en la Capital y el Valle Central, especialmente en aquellos lugares donde se prevé una mayor concentración de estudiantes y público en general. Uno de los puntos principales será el Parque Adán Quiroga, donde se desarrollará el evento central previsto para el domingo 20 de septiembre.

A ese espacio se sumarán otros lugares recreativos y de concentración incluidos dentro del esquema preventivo:

Parque de los Niños .

. Dique El Jumeal .

. Camping Municipal La Quebrada .

. Paseo General Navarro - Plaza de La Alameda .

. Plaza 25 de Mayo.

La presencia preventiva estará orientada a acompañar el desarrollo de las actividades y ordenar la circulación en aquellos sectores que puedan registrar una mayor presencia de personas durante las jornadas previstas.

Interior provincial

La planificación de seguridad no estará limitada a la Capital. El dispositivo también comprenderá las distintas jurisdicciones del interior provincial, donde las Unidades Regionales y Jefaturas de Zona adecuarán los recursos disponibles en función de las actividades programadas y de los niveles de concentración de personas.

En Belén, la prevención se reforzará en sectores de acampe y espacios recreativos, incluyendo el Dique y el Camping El Molino. La atención especial estará prevista particularmente entre los días 15 y 21 de septiembre.

En Tinogasta, se dispondrá cobertura preventiva en establecimientos educativos, plazas y sectores donde se desarrollen actividades estudiantiles. El esquema incluirá también las actividades previstas para el domingo 20 de septiembre. En Mutquín, la prevención se reforzará durante los juegos recreativos y el desfile de carrozas, previstos entre los días 16 y 19 de septiembre. Mientras tanto, en Saujil se implementará un dispositivo especial con motivo del Festival Joven, programado para el domingo 20 de septiembre.

En Hualfín, la Policía reforzará la seguridad durante los festejos estudiantiles previstos para el viernes 18 de septiembre. Posteriormente, se realizarán controles preventivos en las inmediaciones de los campings. Por su parte, Fiambalá contará con un dispositivo especial debido a la multiplicidad de actividades previstas y a la tradicional concentración de jóvenes en termas y campings durante el 21 de septiembre.

Recomendaciones

Frente al movimiento previsto durante la Semana del Estudiante, desde la Policía se difundieron una serie de recomendaciones dirigidas a estudiantes, vecinos y conductores, con el propósito de favorecer una circulación ordenada y el desarrollo de las actividades dentro de las condiciones de prevención establecidas.

Entre las principales indicaciones se encuentran:

Planificar los desplazamientos con anticipación , especialmente hacia las villas turísticas y los sectores serranos.

, especialmente hacia las villas turísticas y los sectores serranos. Circular con precaución por las Rutas Provinciales N.º 4 y N.º 16 .

. Respetar las indicaciones del personal policial y de Seguridad Vial .

. Respetar los controles vehiculares y contar con la documentación correspondiente.

y contar con la documentación correspondiente. No conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias que puedan afectar las condiciones de conducción .

. Evitar trasladar bebidas alcohólicas y elementos prohibidos hacia los sectores donde se desarrollen los festejos.

hacia los sectores donde se desarrollen los festejos. Respetar las disposiciones municipales y las restricciones establecidas en inmediaciones de los eventos.

Estas recomendaciones forman parte del esquema general de prevención previsto para un período en el que se espera una circulación significativa hacia espacios recreativos, turísticos y serranos.