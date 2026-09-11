Inseguridad en Catamarca: le robó el celular a una chica y atacó a golpes al novio

El reloj marcaba las 02:50 de la madrugada de hoy cuando la tranquilidad nocturna se vio interrumpida por un llamado de urgencia. A través de un requerimiento emitido por el SAE-911, los numerarios pertenecientes a la Seccional Quinta recibieron el aviso sobre un ilícito en proceso. De inmediato, los efectivos policiales se desplazaron con rapidez hacia el lugar indicado para constatar la situación y brindar asistencia a los ciudadanos afectados por el violento episodio.

El escenario del ataque y la fuga del cómplice

El despliegue de seguridad tuvo como epicentro la intersección de la avenida Güemes y la calle Intendente Aparicio Vildoza. Minutos antes, en las inmediaciones de la esquina formada por la avenida Güemes y la avenida Ahumada Barros, se había producido el ataque central. En ese sector, dos sujetos abordaron a una pareja. Durante el asalto, los malvivientes sustrajeron un teléfono celular propiedad de una joven de 23 años de edad, y además agredieron físicamente a la pareja de esta, un joven de 28 años. Tras concretar el robo, uno de los atacantes logró darse a la fuga con rumbo desconocido, mientras que el otro quedó comprometido en el lugar de los hechos.

Aprehensión y elementos secuestrados por la fuerza pública

Gracias a la rápida intervención de los numerarios de la Seccional Quinta, el operativo en la intersección de la avenida Güemes y calle Intendente Aparicio Vildoza permitió la aprehensión de un joven de apellido Vera, de 20 años de edad. Durante la requisa y el procedimiento de rigor en la escena, los policías lograron el secuestro de un cuchillo tipo tramontina y un destornillador. Estos elementos son de vital importancia para la investigación, ya que se presume que uno de los sospechosos los habría utilizado al momento de perpetrar la agresión contra el joven de 28 años.

Intervención judicial y pasos legales a seguir

Ante la gravedad de los hechos constatados en la vía pública, las autoridades policiales procedieron a dar inmediata intervención a la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, que asumió la dirección de la causa para esclarecer los detalles del suceso. Paralelamente, las fuerzas de seguridad invitaron formalmente a los damnificados a radicar las denuncias penales correspondientes, un trámite fundamental para avanzar en el proceso judicial contra el aprehendido y dar con el paradero del cómplice que logró escapar durante la madrugada.