Catamarca y provincias del NOA trabajan para reforzar la seguridad regional

Hoy se llevó a cabo la "Jornada de Coordinación para el Control de Límites Provinciales del NOA", un encuentro desarrollado en el predio de la División Complejo Policial Almudena, ubicado en la ciudad de Salta, que convocó a jefes y representantes de las Policías de las provincias de Tucumán, Formosa, Chaco, Salta y Catamarca.

La actividad tuvo como eje central la optimización de los mecanismos de comunicación, coordinación y cooperación entre las instituciones policiales y los organismos de seguridad intervinientes. En ese marco, la reunión constituyó un espacio destinado al intercambio de información, la planificación estratégica y la articulación de procedimientos operativos conjuntos.

La iniciativa pone el foco en la necesidad de fortalecer el trabajo coordinado entre las fuerzas de las distintas jurisdicciones, con el propósito de mejorar la organización de las tareas vinculadas al control de los límites provinciales y consolidar mecanismos de actuación compartidos.

La representación de Catamarca en la jornada

Por parte de la provincia de Catamarca, participaron autoridades policiales con responsabilidades en distintas áreas de la institución. La delegación estuvo integrada por el inspector general de Policía, comisario general Sebastián Eduardo Carrizo; el jefe del Departamento Operaciones Policiales, comisario mayor Lic. Diego Ance; y el director de Relaciones Institucionales, comisario inspector Lic. Diego Sebastián Romero.

La presencia de estos representantes se inscribió en una convocatoria que reunió a funcionarios de cinco provincias y que buscó promover una mayor articulación entre las fuerzas de seguridad participantes. El intercambio institucional y la planificación estratégica formaron parte de los ejes centrales de la jornada, orientada a mejorar la coordinación de las intervenciones operativas.

Lineamientos institucionales y cooperación regional

Estas actividades se desarrollan en el marco de los lineamientos establecidos por la Secretaría de Seguridad y la Jefatura de Policía, organismos cuyas directrices enmarcan las acciones destinadas a fortalecer la cooperación entre las provincias participantes.

En este contexto, la jornada reafirma el compromiso institucional con el desarrollo de mecanismos de trabajo conjunto y con la consolidación de vínculos de cooperación entre las fuerzas policiales y los organismos de seguridad intervinientes.

El objetivo compartido es avanzar en una mayor coordinación operativa, facilitar el intercambio de información y promover una planificación estratégica que permita articular procedimientos entre las distintas jurisdicciones.