Detuvieron en Catamarca a un riojano buscado por abuso sexual

Durante la jornada de ayer, numerarios de la Dirección Seguridad Vial de la Policía de la Provincia llevaron adelante un procedimiento en el puesto caminero "El Portezuelo", ubicado en el departamento Valle Viejo, que culminó con la detención de un hombre de 38 años de edad.

La intervención se produjo en el marco de los controles realizados por los efectivos en ese punto de la jurisdicción. Durante el procedimiento, los uniformados consultaron los datos de la persona en el sistema informático, una instancia que permitió establecer la existencia de un requerimiento judicial vigente en su contra.

A partir de esa verificación, los policías constataron que el hombre era requerido por la Justicia de la provincia de La Rioja, en el contexto de una causa vinculada con un presunto delito de gravedad.

El requerimiento judicial y la causa investigada

De acuerdo con la información del procedimiento, el requerimiento judicial estaba relacionado con el supuesto delito de abuso sexual con acceso carnal, por disposición de la Justicia riojana.

El dato fue confirmado por los efectivos mediante la consulta al sistema informático, a partir de la cual se determinó que el hombre contaba con un requerimiento judicial que motivó su detención.

Traslado a la Comisaría de Santa Rosa

Ante lo acontecido, los efectivos procedieron a la detención del hombre y a su posterior traslado a la Comisaría de Santa Rosa, dependencia policial que corresponde por jurisdicción.

Asimismo, el procedimiento se llevó adelante con conocimiento e intervención de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, que tomó intervención en relación con las actuaciones correspondientes.