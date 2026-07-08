Brutal ataque en Catamarca: un hombre fue apuñalado en la espalda

La noche de este miércoles estuvo marcada por un grave hecho de violencia registrado en barrio San Martín, en la Capital catamarqueña, donde un hombre resultó herido tras ser atacado con un arma blanca.

De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales a La Unión, la víctima fue identificada como Nieva Claudio Rafael, de 42 años de edad, quien sufrió una puñalada por la espalda durante el incidente.

El ataque movilizó rápidamente a las fuerzas de seguridad, que iniciaron las actuaciones correspondientes para identificar al responsable del hecho y avanzar con su localización.

El presunto autor escapó, pero fue aprehendido minutos después

Según indicaron las mismas fuentes, el presunto agresor fue identificado como Aguirre Braian. Tras concretarse la agresión, el sospechoso se dio a la fuga, lo que dio lugar a un operativo policial destinado a ubicarlo en las inmediaciones.

Pocos minutos después del ataque, efectivos de la División de Investigaciones de la Policía de la provincia lograron localizar al sospechoso y procedieron a su aprehensión, poniendo fin a la búsqueda iniciada tras el episodio ocurrido en barrio San Martín.

La rápida intervención del personal policial permitió avanzar en la investigación y asegurar al presunto autor mientras continuaban las diligencias vinculadas al hecho.

Hallazgo de un cuchillo durante el procedimiento

En el marco del operativo, los investigadores realizaron un hallazgo considerado de interés para la causa.

En la intersección de la Ruta Nacional 38 y la avenida Néstor Kirchner fue encontrado un cuchillo tipo carnicero, elemento que, de acuerdo con la información suministrada, sería supuestamente el arma utilizada por Aguirre para apuñalar a Nieva.

El secuestro de este elemento pasó a integrar las actuaciones que buscan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque y determinar todos los aspectos relacionados con el hecho investigado.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Judicial N.º 2

Mientras el presunto agresor quedó aprehendido tras el procedimiento realizado por la División de Investigaciones de la Policía de la provincia, las actuaciones judiciales continuaron bajo la órbita del personal de la Unidad Judicial N.º 2.