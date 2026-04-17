Amenaza de "tiroteos" en Catamarca: demoraron a dos adolescentes de 13 años

Dos episodios de características similares generaron preocupación en el ámbito educativo luego de que personal policial pusiera a disposición de la Justicia a dos adolescentes de 13 años, involucrados en la realización de escritos con amenazas de supuestos tiroteos en establecimientos escolares, tanto en la Capital como en el interior provincial.

El primero de los hechos ocurrió en la mañana de hoy, alrededor de las 10:30, cuando efectivos de la Comisaría Primera acudieron a un establecimiento educativo de la Capital tras un requerimiento del SAE-911. En el lugar, los uniformados se entrevistaron con directivos del colegio, quienes informaron que habrían identificado a una alumna como la autora de inscripciones en un baño del establecimiento que advertían sobre un posible ataque armado.

Demora de una alumna en la Capital

De acuerdo con la información brindada, la intervención policial fue inmediata. Tras corroborar la situación en el establecimiento, los efectivos procedieron a la demora de la presunta autora, una adolescente de 13 años de edad.

La menor fue puesta a disposición de la Fiscalía Penal Juvenil, desde donde se impartieron las directivas correspondientes respecto de las medidas a cumplimentar en el marco de la investigación. El accionar incluyó la actuación en el propio establecimiento educativo, lo que permitió avanzar con rapidez en la identificación de la estudiante señalada por las autoridades escolares.

Un caso similar en Saujil

De manera paralela, un hecho de características similares tuvo lugar en el interior provincial. En este caso, efectivos de la Comisaría de Saujil se hicieron presentes en un establecimiento educativo de esa localidad, ubicada en el departamento Pomán. Según indicaron los responsables de la Dirección del colegio, un adolescente de 13 años habría realizado escritos del mismo tenor que los detectados en la Capital, es decir, mensajes que aludían a un supuesto tiroteo.

Ante esta situación, se dio intervención a la Fiscalía de Instrucción de la Segunda Circunscripción Judicial, que quedó a cargo de la causa y desde donde se dispusieron las medidas a seguir.

Contexto y similitudes entre los casos

Un aspecto relevante es la similitud en la modalidad de ambos episodios. En los dos casos, los escritos fueron realizados dentro de instituciones educativas y contenían amenazas vinculadas a supuestos tiroteos, lo que activó protocolos de intervención inmediata.

Además, los protagonistas comparten características:

Ambos son adolescentes de 13 años

Los hechos ocurrieron en ámbitos escolares

Se trató de escritos detectados por autoridades educativas

Derivaron en intervención policial y judicial

La rapidez en la respuesta de las autoridades permitió identificar a los presuntos autores y dar intervención a la Justicia en cada jurisdicción correspondiente.

Investigación en curso en Capital e interior

Con las actuaciones ya en manos de las fiscalías, el proceso continúa con la evaluación de las circunstancias en las que se produjeron los hechos y la definición de las medidas a seguir.

En este marco, tanto en la Capital como en el departamento Pomán, las autoridades avanzan en la recolección de información y en el análisis de los elementos disponibles, en un contexto que involucra a menores de edad y que requiere la aplicación de protocolos específicos.

Los dos casos, ocurridos de manera casi simultánea, ponen en evidencia la necesidad de una rápida articulación entre instituciones educativas, fuerzas de seguridad y el sistema judicial, frente a situaciones que generan alarma en la comunidad escolar.