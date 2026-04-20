Amenazas en escuelas: más operativos y ya son varios los adolescentes involucrados

Las actuaciones por amenazas en establecimientos educativos continúan en distintos puntos de la provincia y, en las últimas horas, un nuevo episodio volvió a encender las alertas. En la localidad de Londres, un directivo de una institución educativa se presentó de manera espontánea en la comisaría local para denunciar una situación que generó inquietud en la comunidad escolar.

Según manifestó, había tomado conocimiento a través del padre de un estudiante que un alumno habría enviado, mediante una aplicación de telefonía celular, un mensaje acompañado de una fotografía en la que amenazaba con concretar un supuesto tiroteo, exhibiendo un arma de fuego.

Frente a la gravedad del contenido, los efectivos policiales iniciaron de inmediato las tareas investigativas correspondientes. Como resultado de la pesquisa, procedieron a la demora del presunto autor, un adolescente de 15 años, quien quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción de la Tercera Circunscripción Judicial, desde donde se impartieron las medidas a seguir.

Allanamiento en la Capital

El caso de Londres se suma a otros procedimientos recientes que reflejan la continuidad de los operativos en torno a este tipo de amenazas. Durante el fin de semana, personal de la División Investigaciones de la Policía llevó adelante un allanamiento en un domicilio de la Capital.

El procedimiento se concretó bajo las directivas del Juzgado de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil, a cargo del Dr. Rodrigo Morabito, y a solicitud de la Fiscalía Penal Juvenil, conducida por el Dr. Guillermo Narváez.

En el lugar reside un adolescente de 16 años, quien fue identificado como el presunto autor de mensajes intimidatorios dirigidos a una institución educativa. En el marco del operativo, los investigadores procedieron al secuestro de diversos elementos que podrían estar vinculados con la causa:

Un (1) teléfono celular Redmi Xiaomi de color negro

Una (1) tablet blanca marca Beone

Una (1) notebook marca ACER

Una (1) consola PlayStation 4

Estos dispositivos serán sometidos a peritajes con el objetivo de avanzar en la reconstrucción de los hechos y determinar el alcance de las amenazas.

Antecedentes recientes en Pomán y otras localidades

Las intervenciones en Londres y la Capital no son hechos aislados, sino que se inscriben en una serie de episodios registrados en los últimos días. Desde las fuerzas de seguridad se recordó que ya se adoptaron medidas similares en otras jurisdicciones, como Pomán y distintos puntos de la Capital.

En ese contexto, tras entrevistas con directivos de diferentes instituciones educativas, los efectivos lograron avanzar en la identificación de los presuntos responsables. Como resultado se demoró a una adolescente de 13 años en la Capital y se identificó a otro adolescente en la localidad de Saujil

Ambos quedaron a disposición de la Justicia competente, en el marco de causas que investigan mensajes intimidatorios dirigidos a establecimientos escolares.

Un problema en expansión

La reiteración de estos episodios evidencia una situación que se encuentra bajo seguimiento permanente por parte de la Policía y la Justicia, con intervención de distintos organismos del fuero penal juvenil.

Los procedimientos realizados hasta el momento reflejan un patrón común: el uso de aplicaciones de telefonía celular y dispositivos electrónicos como medios para emitir amenazas, lo que ha derivado en el secuestro sistemático de equipos tecnológicos para su análisis.

En todos los casos, los adolescentes involucrados fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, que dispusieron las medidas procesales a seguir conforme a la legislación vigente.

Mientras tanto, los operativos continúan y las autoridades mantienen activo el trabajo investigativo, en coordinación con las instituciones educativas, con el objetivo de esclarecer los hechos y prevenir nuevas situaciones que generen alarma en la comunidad escolar.