Amenazas de "tiroteo" se expanden al interior de Catamarca

Las amenazas de "tiroteo" que habían generado alarma en establecimientos educativos de la Capital comenzaron a replicarse en el interior de la provincia de Catamarca, ampliando el alcance de una situación que preocupa a las comunidades escolares.

En las últimas horas, se registraron mensajes intimidatorios en distintas instituciones educativas, lo que motivó la intervención de fuerzas de seguridad y del sistema judicial. El denominador común en estos episodios es la aparición de escritos en sanitarios escolares, con advertencias explícitas que generaron temor entre estudiantes, docentes y familias.

Belén: intervención policial en una escuela secundaria

Uno de los casos más recientes se produjo en la ciudad de Belén, donde a las 10 de la mañana personal policial acudió al Colegio Virgen de Belén, ubicado en la intersección de las calles Cubas y Belgrano.

En ese establecimiento, donde por la mañana funciona el nivel secundario, se detectó una inscripción en el baño de varones con el mensaje: "Tiroteo mañana"

La gravedad del contenido activó de inmediato el protocolo de intervención, con presencia policial en la institución y la puesta en conocimiento de las autoridades judiciales, que comenzaron a trabajar en el caso.

Huillapima: preocupación en la comunidad educativa

Un hecho de características similares se registró en la Escuela Secundaria Presidente Sarmiento de Huillapima, donde también se detectaron amenazas escritas en los sanitarios del establecimiento. El hallazgo generó una reacción inmediata en la comunidad educativa, particularmente entre padres y tutores, quienes manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que las amenazas pudieran materializarse.

Como consecuencia directa de esta situación algunos padres decidieron no enviar a sus hijos a clases durante la jornada.

Este comportamiento refleja el nivel de inquietud que provocan este tipo de mensajes, incluso cuando no existen confirmaciones sobre su veracidad.

Tinogasta: investigación en curso

Además de los casos detectados en Belén y Huillapima, se confirmó que la policía y la justicia también trabajan en amenazas registradas en escuelas de Tinogasta. Si bien no se detallaron los contenidos específicos de estos mensajes, su inclusión dentro de la misma línea de investigación indica que forman parte de un fenómeno extendido, que involucra a múltiples localidades del interior provincial.

La intervención de las autoridades en estos puntos busca determinar el origen de las amenazas, así como establecer si existe algún tipo de conexión entre los distintos episodios.

El patrón común

Los distintos casos presentan características similares que permiten identificar un patrón:

Escritos intimidatorios en baños o sanitarios escolares.

en baños o sanitarios escolares. Mensajes con referencias directas a posibles tiroteos .

. Aparición en establecimientos de nivel secundario .

. Intervención inmediata de la policía y la justicia.

Este patrón refuerza la preocupación en torno a la repetición de este tipo de situaciones en distintos puntos del territorio provincial.

Investigación y medidas en desarrollo

En todos los casos mencionados, tanto la policía como la justicia se encuentran trabajando para esclarecer las amenazas, identificar a los responsables y evaluar el alcance de la situación.

El despliegue de las autoridades en distintas localidades del interior refleja la dimensión que ha adquirido el problema, que ya no se limita a un solo establecimiento o ciudad, sino que involucra a varias comunidades educativas.