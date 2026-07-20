Amenazó a su expareja con un cuchillo y quedó detenido

Un operativo policial culminó con la aprehensión de un hombre de 38 años y el secuestro de un cuchillo y una motocicleta, luego de una intervención realizada por efectivos del COEM-Kappa a partir de un requerimiento efectuado al Sistema de Atención de Emergencias SAE-911.

De acuerdo con la información oficial, el procedimiento se desarrolló en la calle Mota Botello Este S/N°, lugar al que arribaron motoristas de la unidad policial para verificar una situación denunciada momentos antes.

Al llegar al sitio, los efectivos dialogaron con una mujer de 35 años de edad, quien manifestó que instantes previos había sido amenazada por su expareja utilizando un arma blanca. Según el relato brindado a los uniformados, el hombre además contaba con una restricción hacia su persona, circunstancia que fue informada durante la intervención policial.

La denuncia realizada en el lugar permitió que los efectivos actuaran de manera inmediata para localizar al presunto agresor y adoptar las medidas correspondientes.

La aprehensión del sospechoso

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, los motoristas del COEM-Kappa realizaron un rápido procedimiento en el mismo lugar de los hechos, logrando la aprehensión del presunto agresor, un hombre de 38 años de edad.

Durante el operativo, el personal policial también procedió al secuestro de un cuchillo tipo tramontina, señalado como el arma blanca mencionada durante la intervención, además de una motocicleta Gilera Smash 110 cc., de color azul.

Concluidas las actuaciones iniciales, tanto los elementos secuestrados como el hombre aprehendido quedaron a disposición de las autoridades judiciales competentes para la continuidad del procedimiento.

El hombre fue alojado en la Comisaría Primera

Luego de concretarse la aprehensión, el sospechoso fue trasladado y alojado en la Comisaría Primera, dependencia policial que interviene por razones de jurisdicción. Asimismo, se informó que el procedimiento quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Este, organismo encargado de avanzar con las actuaciones correspondientes en relación con el hecho denunciado.

En paralelo, la mujer fue invitada a formalizar la denuncia en el Precinto Judicial N° 1, con el objetivo de incorporar su testimonio y continuar con las actuaciones previstas dentro del proceso judicial.

La intervención policial permitió asegurar tanto al presunto agresor como los elementos vinculados al hecho informado, quedando ahora la investigación bajo la órbita de la autoridad judicial competente.

Como parte de las actuaciones realizadas por el personal policial, fueron secuestrados los siguientes elementos:

Un cuchillo tipo tramontina.

Una motocicleta Gilera Smash 110 cc., de color azul.

Estos elementos quedaron incorporados al procedimiento llevado adelante tras la intervención en la calle Mota Botello Este S/N°.

Las mujeres víctimas de violencia familiar y de género pueden comunicarse a la Línea 144 o al 911. La llamada es gratuita y anónima, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

