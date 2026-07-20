Otro caso de violencia intrafamiliar en Catamarca: una mujer denunció a su hijo por agresión

Un operativo policial se desarrolló a las 03:15 de la madrugada de hoy, luego de que un llamado telefónico alertara sobre un presunto episodio de violencia intrafamiliar en el departamento Fray Mamerto Esquiú.

Tras recibir el aviso, numerarios de la Comisaría Departamental Fray Mamerto Esquiú se constituyeron en el barrio 70 Viviendas, ubicado en la localidad de San José de Piedra Blanca, donde llevaron adelante el procedimiento que culminó con la aprehensión de un hombre de apellido Mena, de 34 años de edad.

La rápida respuesta de los efectivos permitió intervenir en el lugar señalado por el llamado telefónico y adoptar las medidas correspondientes en el marco del hecho denunciado.

La denuncia de la madre del sospechoso

De acuerdo con la información proporcionada, el hombre fue sindicado por su propia madre, una mujer de 55 años, como el supuesto autor de un hecho de violencia intrafamiliar.

La acusación realizada por la mujer fue el elemento que motivó la actuación policial en el domicilio, donde finalmente se concretó la aprehensión del sospechoso.

El procedimiento quedó circunscripto al hecho denunciado y derivó en la adopción de las medidas previstas para este tipo de situaciones, quedando el hombre bajo custodia policial.

Actuación judicial y medidas adoptadas

Una vez finalizado el procedimiento, las autoridades informaron que la damnificada fue invitada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 11.

Asimismo, el hombre de apellido Mena (34) fue alojado en la dependencia policial, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Este, organismo que continuará con las actuaciones judiciales que correspondan.

Canales de asistencia para víctimas de violencia familiar y de género

En el marco de este tipo de hechos, se recordó que las mujeres víctimas de violencia familiar y de género cuentan con canales de asistencia permanentes para solicitar ayuda.

Las personas que atraviesen situaciones de violencia pueden comunicarse con la Línea gratuita 144 o con el 911. Ambas vías de contacto se encuentran disponibles para brindar atención y asistencia.

Las características de estos canales son: