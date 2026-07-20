Catamarca: conducía alcoholizado, perdió el control y quedó al borde del precipicio

A las 08:10 de la mañana de hoy, y a partir de un requerimiento del SAE-911, numerarios de la Comisaría Quinta se constituyeron en la avenida Juan Pablo Segundo, en inmediaciones al Parque de Los Vientos, donde se registró un siniestro vial que demandó la intervención de diferentes dependencias de la Policía de la Provincia.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el hecho había sido protagonizado por un automóvil Peugeot 208 de color gris, conducido por un hombre de 35 años de edad. De acuerdo con la información recabada en el procedimiento, y por causas que se tratan de establecer, el conductor perdió el control del vehículo, situación que derivó en que el rodado detuviera su marcha al borde del precipicio.

La posición en la que quedó el automóvil obligó a una rápida evaluación de la escena por parte del personal policial, debido al potencial riesgo que implicaba el lugar donde finalizó el recorrido del vehículo.

La intervención del Grupo Especial de Rescate

Frente a las características del siniestro y la ubicación del automóvil, los efectivos de la Comisaría Quinta solicitaron de inmediato la colaboración de sus pares del Grupo Especial de Rescate (GER), perteneciente a la Dirección de Bomberos de la Policía de la Provincia.

Los especialistas acudieron al sitio y llevaron adelante tareas propias de su especialidad, en el marco del operativo dispuesto para intervenir en una situación que requería procedimientos específicos debido a la ubicación del rodado.

La participación del personal especializado formó parte de un trabajo coordinado entre las distintas áreas policiales que actuaron tras el requerimiento efectuado a través del SAE-911.

El conductor presentaba aparente estado de ebriedad

Mientras se desarrollaban las tareas en el lugar del siniestro, los uniformados observaron que el conductor del Peugeot 208 se encontraba en aparente estado de ebriedad.

Ante esa circunstancia, se dio intervención a efectivos de la Dirección Seguridad Vial de la Policía de la Provincia, quienes realizaron las actuaciones correspondientes para verificar la situación mediante los procedimientos establecidos.

Como parte de esas diligencias, el personal practicó el test de alcoholemia al conductor, cuyo resultado fue positivo, confirmando la presencia de alcohol conforme al examen efectuado.

Actuaciones posteriores al procedimiento

Tras obtener el resultado positivo del test de alcoholemia, el personal de la Dirección Seguridad Vial de la Policía de la Provincia procedió a labrar el acta de infracción correspondiente.

Asimismo, y en el marco de las actuaciones derivadas del procedimiento, se dispuso el traslado del vehículo al Corralón Municipal, dando cumplimiento a las medidas previstas tras la intervención de las autoridades.