Amplían por sorteo el padrón de potenciales jurados para la 1ra Circunscripción

La Corte de Justicia de Catamarca llevó adelante un nuevo sorteo complementario para ampliar el padrón de potenciales jurados correspondiente a la Primera Circunscripción Judicial, una medida que busca garantizar la disponibilidad de ciudadanos para intervenir en futuros juicios por jurados ante el incremento de procesos previstos para lo que resta del año.

El procedimiento se realizó el jueves 2 de julio en la Caja de Créditos y Prestaciones de Catamarca, en el marco de una audiencia pública convocada para incorporar nuevos potenciales jurados, conforme a lo autorizado mediante el Acuerdo Nº 1.399 de la Corte de Justicia.

La ampliación del padrón fue considerada necesaria luego del importante número de juicios desarrollados por la Oficina de Gestión de Audiencias durante la primera mitad del año y de las previsiones existentes para el segundo semestre, circunstancia que llevó al máximo tribunal provincial a disponer un sorteo complementario para reforzar el listado vigente.

Ampliación autorizada por la Corte de Justicia

La decisión de ampliar el padrón de potenciales jurados fue adoptada de acuerdo con las facultades previstas en el artículo 21 de la Ley 5.719, normativa que regula el sistema de juicio por jurados y contempla la posibilidad de realizar sorteos complementarios cuando las circunstancias así lo requieran.

En este caso, el crecimiento de la actividad judicial vinculada a los juicios por jurados motivó la necesidad de incorporar nuevos ciudadanos al padrón correspondiente a la Primera Circunscripción Judicial.

Según se informó, la Oficina de Gestión de Audiencias registró un importante número de juicios durante los primeros meses del año y la proyección para el segundo semestre hizo necesario incrementar la cantidad de potenciales jurados disponibles para futuras convocatorias.

Las jurisdicciones alcanzadas

La ampliación del padrón comprende exclusivamente a la Primera Circunscripción Judicial, que abarca distintos departamentos de la provincia. Las jurisdicciones incluidas son:

San Fernando del Valle de Catamarca.

Valle Viejo.

Fray Mamerto Esquiú.

Santa Rosa.

El Alto.

Ambato.

Paclín.

Ancasti.

Capayán.

La incorporación de nuevos potenciales jurados se realizó únicamente para siete terminaciones de Documento Nacional de Identidad (DNI) correspondientes a esta circunscripción judicial.

Las terminaciones de DNI sorteadas

Durante la audiencia pública desarrollada el 2 de julio fueron seleccionadas las terminaciones de DNI que pasarán a integrar el padrón complementario. Las terminaciones sorteadas fueron las siguientes:

680

206

014

015

370

255

678

Estas terminaciones corresponden al padrón complementario confeccionado para ampliar el número de ciudadanos disponibles para integrar jurados populares cuando sean convocados por la Justicia.

El padrón 2026 continúa vigente

Junto con la realización del nuevo sorteo, la Corte de Justicia recordó que el padrón correspondiente al año 2026 continúa plenamente vigente.

En ese sentido, informó que dicho listado permanecerá en vigor hasta el 31 de diciembre, por lo que todas las ciudadanas y ciudadanos que ya fueron incorporados podrán seguir siendo convocados para intervenir como potenciales jurados en los procesos judiciales que así lo requieran.

De esta manera, la ampliación del padrón no reemplaza al listado existente, sino que incorpora nuevos ciudadanos para fortalecer la disponibilidad de potenciales jurados frente al incremento de audiencias previsto.

Cómo se confecciona el padrón de jurados

La Corte de Justicia explicó que la elaboración del padrón de potenciales jurados constituye un procedimiento que se realiza cada año mediante un mecanismo de sorteo público.

Para confeccionar esos listados, el Poder Judicial utiliza el padrón electoral vigente, del cual se seleccionan ciudadanos y ciudadanas que cumplen con los requisitos establecidos por la Ley 5.719, normativa que regula el funcionamiento del sistema de juicio por jurados en la provincia.

Los listados se confeccionan diferenciando a los ciudadanos por circunscripción judicial y por sexo, conforme lo establece la legislación vigente. Asimismo, la normativa prevé que, cuando resulte necesario por razones operativas o por el volumen de procesos judiciales, pueda llevarse adelante un sorteo complementario, como ocurrió en esta oportunidad para la Primera Circunscripción Judicial.