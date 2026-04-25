Amplio operativo policial en Catamarca: identificaron a 6.200 personas y secuestraron vehículos, armas y droga

La Policía de la Provincia llevó adelante un operativo integral de seguridad en todo el territorio catamarqueño entre la noche de ayer y la madrugada de hoy, con la participación de distintas dependencias de las Unidades Regionales N°2, N°3, N°4 y N°5, junto a jefaturas de zona y divisiones especializadas.

El despliegue incluyó controles vehiculares, recorridos preventivos a pie y en móviles en puntos estratégicos, con la colaboración de las direcciones de Drogas Peligrosas, Inteligencia Criminal y Seguridad Vial, además de divisiones como Drones, Investigaciones Judiciales, Homicidios, Sustracción de Automotores, Abigeato y Trata de Personas, entre otras unidades operativas.

Durante el procedimiento, los efectivos identificaron a unas 6.200 personas y controlaron alrededor de 3.100 vehículos. En ese marco, se secuestró una escopeta calibre 12 y siete cartuchos del mismo calibre, debido a que la persona que la transportaba no contaba con la documentación correspondiente.

Asimismo, se secuestraron 17 motocicletas por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito, dos vehículos por presuntas infracciones al Código de Faltas provincial y un automóvil tras detectarse alcoholemia positiva en su conductor.

En cuanto a las intervenciones judiciales, dos personas mayores de edad fueron arrestadas por infracciones al Código de Faltas, mientras que tres hombres quedaron a disposición de la Justicia al registrar requerimientos judiciales vigentes. Finalmente, otras dos personas fueron puestas a disposición del Juzgado Federal tras hallarse cogollos de marihuana entre sus pertenencias.

Desde la fuerza señalaron que este tipo de operativos responde a los lineamientos de la Jefatura de Policía y la Secretaría de Seguridad, con el objetivo de reforzar la prevención y la seguridad en toda la provincia.