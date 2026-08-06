Analizan recurso de casación en una causa por delito contra la integridad sexual

La Sala Penal de la Corte de Justicia llevó a cabo este jueves, en el Salón San Martín, la audiencia de expresión de agravios correspondiente al recurso de casación interpuesto por el Dr. Jairo Emanuel Reynoso, quien actúa como defensor técnico del condenado en una causa por un delito contra la integridad sexual que fue tramitada bajo la modalidad de juicio por jurados.

La audiencia constituyó una instancia dentro del trámite del recurso presentado por la defensa, oportunidad en la que fueron expuestos los argumentos destinados a fundamentar el pedido de revisión de la sentencia dictada en la causa.

El condenado en este proceso recibió una pena de 15 años de prisión, decisión que fue cuestionada mediante el recurso de casación presentado por su defensor técnico.

Los fundamentos expuestos por la defensa

Durante la audiencia, el Dr. Jairo Emanuel Reynoso sostuvo que la sentencia debía ser anulada, al considerar que durante la audiencia de admisión de evidencias se incorporó prueba que calificó como irregular y que, según su planteo, vulneró garantías de carácter constitucional.

En el desarrollo de sus agravios, la defensa cuestionó la incorporación parcial de un informe médico legal, señalando que ese documento contenía apreciaciones referidas a un eventual daño psíquico que, a su entender, excedían las incumbencias de la profesional que elaboró dicho informe.

De acuerdo con el planteo efectuado, esa circunstancia constituía uno de los aspectos que justificaban el pedido de nulidad formulado en el recurso de casación. Asimismo, el defensor objetó la incorporación de manifestaciones atribuidas al imputado que figuraban dentro de un informe socioambiental, al sostener que dichas expresiones habrían sido obtenidas sin las garantías propias del derecho de defensa.

Según la argumentación desarrollada durante la audiencia, tanto el informe médico legal como el informe socioambiental fueron señalados como elementos probatorios cuya incorporación habría vulnerado garantías constitucionales.

El planteo sobre la influencia de las pruebas

La defensa también sostuvo que las pruebas cuestionadas habrían tenido incidencia en el desarrollo del juicio por jurados. En ese sentido, argumentó que tanto la admisión parcial del informe médico legal como la incorporación de las manifestaciones atribuidas al imputado dentro del informe socioambiental habrían influido en la deliberación del jurado.

De acuerdo con el planteo expuesto por el defensor, esa circunstancia habría afectado las garantías del debido proceso, motivo por el cual insistió en que correspondía declarar la nulidad de la sentencia.

Los agravios presentados durante la audiencia estuvieron orientados a cuestionar la legalidad de la incorporación de esas pruebas y su incidencia en el resultado del juicio.

La respuesta del Ministerio Público Fiscal

Durante la misma audiencia intervino el fiscal, Dr. Alejandro Dalla Lasta Baroni, quien respondió a los planteos formulados por la defensa. El representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que la jueza directora actuó ajustada a derecho al momento de admitir la prueba que fue posteriormente cuestionada mediante el recurso de casación.

En su exposición, el fiscal consideró que las decisiones adoptadas durante la audiencia de admisión de evidencias se ajustaron al marco legal correspondiente, rechazando los argumentos expuestos por la defensa respecto de la incorporación de esos elementos probatorios.

La postura de la Fiscalía sobre el juicio

Además de defender la actuación de la jueza directora, el Dr. Alejandro Dalla Lasta Baroni señaló que durante el desarrollo del juicio se escuchó una importante cantidad de testimonios que sustentaron la acusación.

Sobre esa base, sostuvo que existieron suficientes elementos producidos durante el debate para respaldar la acusación presentada en la causa. En consecuencia, el fiscal solicitó expresamente que no se haga lugar al pedido de nulidad planteado por la defensa dentro del recurso de casación.