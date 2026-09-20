Catamarca: un hombre agredió a su hija de 3 años y a su hijastro de 16

Un joven de 23 años fue aprehendido tras ser señalado por un episodio de violencia intrafamiliar ocurrido en un inmueble ubicado en la calle 25 del Complejo Habitacional Valle Chico, en la Capital de Catamarca.

Según la información policial, efectivos de la Comisaría Décima acudieron al lugar y procedieron a la aprehensión del hombre, quien habría agredido físicamente a su hija de 3 años y posteriormente a su hijastro, de 16 años.

Tras la intervención policial, se dio participación al Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, de acuerdo con los protocolos correspondientes ante situaciones que involucran a menores de edad.

El acusado fue trasladado y quedó alojado en una dependencia policial, a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, desde donde se dispusieron las medidas a seguir para avanzar con la investigación.