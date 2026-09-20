Catamarca: un automóvil cayó a un barranco en Aguas Coloradas y un hombre fue hospitalizado

Un automóvil protagonizó un vuelco este domingo en la zona de Aguas Coloradas, entre las localidades de Collagasta, en Fray Mamerto Esquiú, y Banda de Varela.

Por causas que son materia de investigación, el vehículo salió de la calzada y cayó por un barranco, quedando aproximadamente 10 metros por debajo, casi sobre el espejo de agua del río del Valle.

En el automóvil viajaban tres personas. El conductor fue identificado como Ariel Barros, de 54 años, quien fue asistido y trasladado al hospital por personal del SAME debido a un golpe en el rostro.

En tanto, las acompañantes, Nancy Nieva, de 55 años, y Noelia Peralta, de 45, lograron salir del vehículo por sus propios medios y no presentaban lesiones.

Debido a las características del terreno y la dificultad para acceder hasta el lugar donde quedó el automóvil, la extracción del vehículo se realizará durante la jornada de mañana, con intervención de la Policía.

En el hecho intervino la Unidad Judicial N° 11, que lleva adelante las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del accidente.