Robó una manguera de una casa y agredió a otra persona

Un procedimiento realizado por efectivos de la Seccional Cuarta terminó con la aprehensión de un hombre de 29 años, sospechado de estar involucrado en distintos hechos ilícitos ocurridos en la zona de la Capital.

La intervención policial se concretó en la esquina de la avenida México y calle Abel Delgado, donde los numerarios procedieron a la aprehensión de un sujeto de apellido Bazán, de 29 años. De acuerdo con la información proporcionada sobre el procedimiento, el hombre habría sustraído una manguera de riego de aproximadamente cuatro metros de longitud desde el interior de un domicilio ubicado en la zona. Además, se lo vincula, en otro hecho, con la presunta agresión física a un hombre.

La detención

La actuación policial se produjo luego de que el sujeto fuera localizado en inmediaciones de la intersección de avenida México y calle Abel Delgado.

Los efectivos de la Seccional Cuarta llevaron adelante el procedimiento que permitió concretar la aprehensión de Bazán, quien quedó vinculado a la investigación por los hechos mencionados. La información policial señala que el sospechoso habría ingresado al interior de un domicilio de la zona y sustraído una manguera utilizada para riego. El elemento tenía una extensión aproximada de cuatro metros.

Además de este episodio, el hombre habría protagonizado otro hecho en el que habría agredido físicamente a un hombre, situación que también forma parte de las circunstancias que motivaron su aprehensión.

Recuperaron la manguera de riego

Durante el procedimiento, los efectivos lograron recuperar la manguera que habría sido sustraída del domicilio. El elemento fue puesto bajo resguardo y quedó formalmente en calidad de secuestro, como parte de las actuaciones derivadas del procedimiento policial.

La recuperación del objeto permitió incorporarlo a las actuaciones relacionadas con el hecho investigado.

Una vez concretada la aprehensión, Bazán fue trasladado y alojado en la dependencia policial, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales correspondientes. La situación del hombre quedó bajo conocimiento de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, organismo que interviene en las actuaciones vinculadas con los hechos que motivaron el procedimiento.