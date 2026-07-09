Antapoca: una mujer se atrincheró con sus hijos y amenazó con prenderse fuego

Momentos de extrema tensión se vivieron en la localidad de Antapoca, donde una joven mujer de apellido Barros se atrincheró en una precaria vivienda junto a sus hijos y amenazó con prenderse fuego en medio de un presunto intento de desalojo.

La situación generó un importante despliegue de las fuerzas de seguridad y de los servicios de emergencia, debido al riesgo que implicaba tanto para la mujer como para los menores que se encontraban en el lugar. Según la información suministrada por la Policía, la drástica decisión de la joven se produjo como forma de resistir un supuesto desalojo, episodio que además expuso denuncias sobre una presunta venta irregular de terrenos fiscales en la zona.

De acuerdo con la información proporcionada, el hecho ocurrió en el ingreso a Antapoca, en un sector donde se investigaba una presunta usurpación de un terreno.

En ese lugar se encontraba Ayelén del Valle Barros, de 23 años, acompañada por otra mujer y cinco menores de edad. Al arribar el personal de la Comisaría de Sumalao, la joven se habría arrojado alcohol sobre el rostro y el cuerpo, mientras sostenía un encendedor y amenazaba con prenderse fuego.

La gravedad de la situación obligó a desplegar un operativo especial destinado a evitar que la amenaza se concretara y a preservar la integridad física de todas las personas presentes.

El operativo para contener la crisis

Ante el riesgo existente, distintas áreas especializadas participaron del procedimiento desarrollado en Antapoca. En el lugar estuvieron presentes personal de la Comisaría de Sumalao, la Unidad Judicial N° 10, el Grupo ARES, el Grupo Valkiria, Bomberos, personal del SAME, el negociador Subcomisario Luis Segura y la Secretaría de Familia.

La intervención conjunta de estos organismos permitió desarrollar un operativo orientado a contener la situación y persuadir a la mujer para que desistiera de su decisión.

En el marco del procedimiento también surgieron datos vinculados con la situación del inmueble donde ocurrió el episodio. Según la información suministrada, supuestamente el terreno habría sido vendido por 500.000 pesos y sin documentación.

De acuerdo con esos datos, la operación habría sido realizada por Marcelo Adrián Salas. La situación expuesta durante el operativo derivó además en referencias a una presunta red de estafas y extorsiones vinculadas con la venta ilegal de terrenos fiscales en la zona, contexto mencionado en la información base del hecho.

La negociación evitó una tragedia

Mientras el operativo avanzaba, Bomberos y una ambulancia del SAME trabajaron en conjunto con el resto de los equipos desplegados para controlar la situación. Finalmente, los efectivos lograron que la mujer desistiera de su intención de provocarse daños tanto a ella como a los menores que la acompañaban.

La intervención permitió evitar que la amenaza se concretara y que el episodio tuviera consecuencias mayores. Tras superar el momento de crisis, la joven fue retirada del lugar en una ambulancia del SAME, que la trasladó al área de Salud Mental, de acuerdo con el procedimiento establecido para este tipo de situaciones.

Traslado y resguardo de la mujer y los menores

Una vez controlada la emergencia, y conforme al protocolo correspondiente, la actuación continuó bajo la supervisión del Juzgado de Familia. Por disposición de esa autoridad, la joven y los tres menores fueron trasladados a un hospital para ser sometidos a los controles médicos correspondientes.

Según se informó, tras las revisiones realizadas se confirmó que la mujer y los niños se encuentran fuera de peligro y bajo resguardo.