Detuvieron a un joven de 18 años acusado de apuñalar a un hombre en la Capital

Un joven de 18 años fue aprehendido en la ciudad Capital, acusado de haber herido con un arma blanca a un hombre durante un hecho ocurrido el martes. En el marco del procedimiento, efectivos de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia también secuestraron un cuchillo, elemento que quedó incorporado a la investigación judicial.

El operativo se desarrolló en inmediaciones del barrio San Martín, donde el personal policial llevó adelante distintas tareas que culminaron con la localización y posterior aprehensión del sospechoso.

La intervención permitió avanzar en la causa que se inició luego de que un hombre mayor de edad resultara herido con un arma blanca y debiera recibir asistencia médica.

El operativo en inmediaciones del barrio San Martín

De acuerdo con la información oficial, numerarios de la División Investigaciones realizaron un procedimiento en la zona del barrio San Martín, donde lograron incautar un cuchillo que pasó a formar parte de los elementos reunidos en la investigación.

Posteriormente, los efectivos concretaron la aprehensión de un joven de apellido Aguirre, de 18 años, quien es señalado como el presunto autor de la agresión ocurrida horas antes. Según se informó, al advertir la presencia policial, el sospechoso habría emprendido la huida con la intención de evitar el procedimiento.

La persecución continuó por el sector hasta que el joven ingresó a un domicilio de la zona, propiedad de una mujer mayor de edad.

Pese a esa maniobra, el personal policial logró concretar la aprehensión del acusado, quien quedó inmediatamente a disposición de la Justicia para el desarrollo de las actuaciones correspondientes.

La agresión que originó la investigación

La intervención policial tuvo su origen en un hecho registrado horas antes del procedimiento. Según la información suministrada, el joven aprehendido habría apuñalado a un hombre mayor de edad, provocándole lesiones que hicieron necesaria la inmediata intervención del sistema de emergencias.

Como consecuencia del ataque, la víctima fue asistida por personal médico del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME). Tras recibir las primeras atenciones, el hombre fue trasladado al Hospital San Juan Bautista, donde continuó recibiendo asistencia médica.

A partir de ese episodio, la Policía inició las tareas investigativas que derivaron en la identificación del sospechoso, el secuestro del arma blanca y la posterior aprehensión del joven.

Intervención de la Fiscalía

Una vez finalizado el procedimiento, el joven de apellido Aguirre fue trasladado a la dependencia policial correspondiente. Posteriormente quedó alojado en la seccional, permaneciendo a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, organismo que tomó intervención en la causa.

Desde esa Fiscalía se impartieron las directivas a cumplimentar, con el objetivo de dar continuidad a la investigación y avanzar con las medidas procesales previstas en el expediente.

La actuación judicial continuará bajo la órbita de ese organismo, que tendrá a su cargo la conducción de las diligencias relacionadas con el caso.