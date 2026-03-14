Aprehenden a un hombre tras morder a un policía durante un procedimiento en la Capital

Un hombre de 36 años fue aprehendido en la madrugada de este viernes luego de agredir y morder a un efectivo policial durante un procedimiento realizado por personal de la Policía de la Provincia de Catamarca.

El hecho ocurrió alrededor de las 00:45 en la intersección de calle Río Salado y pasaje Vélez Sarsfield, en la zona sur de San Fernando del Valle de Catamarca. En ese sector, efectivos de la Comisaría Sexta realizaban recorridos preventivos cuando procedieron a identificar a un hombre de apellido Velázquez.

Según informaron fuentes policiales, el individuo reaccionó de manera violenta durante el procedimiento y mordió el antebrazo derecho de un oficial de la fuerza.

En ese momento, familiares del sospechoso intentaron entorpecer el accionar policial, por lo que se solicitó la colaboración de numerarios de la División Infantería de la Policía de Catamarca, quienes acudieron al lugar y lograron controlar la situación.

Finalmente, el hombre fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste. En tanto, el efectivo lesionado radicó la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 6.