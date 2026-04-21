Aprehenden a un sospechoso tras un intento de robo en F.M.E

Un operativo policial permitió la aprehensión de un hombre sospechado de intentar cometer un ilícito en el departamento Fray Mamerto Esquiú, luego de que efectivos fueran alertados mediante un llamado telefónico. El hecho tuvo lugar en la localidad de San Antonio, específicamente en la intersección de calle Modesto Palacios y ruta provincial N° 41, donde personal de la comisaría local acudió tras recibir la notificación.

Al arribar al lugar, los numerarios de la Comisaría de San Antonio dialogaron con un hombre mayor de edad, quien brindó detalles de lo ocurrido. Según su relato, momentos antes una persona de sexo masculino habría ingresado a una vivienda de la zona con aparentes intenciones de cometer un ilícito. La situación se interrumpió cuando el sospechoso advirtió la presencia del testigo, lo que motivó su inmediata huida.

Este primer contacto fue clave para reconstruir la secuencia de los hechos y orientar el despliegue policial en la zona, en un contexto donde la rapidez de la respuesta resultó determinante para avanzar en la identificación del presunto autor.

Búsqueda y aprehensión

Con las características físicas y de vestimenta aportadas por el denunciante, los efectivos iniciaron un rastrillaje en las inmediaciones del lugar señalado. La intervención se desarrolló de manera inmediata, lo que permitió reducir el margen de escape del sospechoso.

Como resultado de este operativo, los uniformados lograron aprehender al presunto autor del hecho, identificado como un hombre de apellido Gómez, de 26 años. La detención se concretó en cercanías del lugar del intento de ilícito, lo que refuerza la hipótesis de una intervención oportuna basada en la información inicial recabada.

El procedimiento se enmarca en una actuación que combina el aporte ciudadano con la acción policial directa, evidenciando la importancia de la comunicación inmediata ante situaciones sospechosas.

Actuación judicial

Tras la aprehensión, el sujeto fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado en la seccional correspondiente. Posteriormente, se dio intervención a la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, organismo que asumió la conducción del caso.

Desde la Fiscalía se impartieron las medidas a cumplimentar, en el marco de la investigación que busca esclarecer las circunstancias del hecho y determinar la eventual responsabilidad del aprehendido. La actuación judicial permitirá avanzar en la recolección de pruebas y en la definición de los pasos procesales a seguir.