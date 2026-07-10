Voraz incendio destruyó por completo un auto en Catamarca

Hoy, a las 05:15, un llamado recibido a través del SAE-911 activó la intervención de efectivos de la Comisaría Segunda, quienes se hicieron presentes en la avenida Hipólito Irigoyen, en el tramo comprendido entre avenida Güemes y calle La Rioja, donde constataron el incendio de un automóvil.

Al arribar al lugar, los uniformados verificaron que el vehículo afectado era un Renault Logan, de color blanco, que era conducido por un hombre de apellido García, de 33 años.

La rápida respuesta policial permitió evaluar la magnitud del siniestro y coordinar las primeras acciones destinadas a controlar la situación, en un hecho que demandó la intervención de distintos organismos debido a la intensidad del foco ígneo.

Las llamas se habrían iniciado en el motor

De acuerdo con la información consignada en las actuaciones iniciales, por causas que se investigan, el foco ígneo se habría originado en el motor del rodado.

Ante esta situación, los efectivos policiales solicitaron de manera inmediata la colaboración del personal de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia, que acudió al lugar para realizar las tareas propias de su especialidad.

La intervención de los bomberos permitió desarrollar las maniobras necesarias para combatir el fuego y evitar que las llamas continuaran propagándose sobre la estructura del vehículo.

Tras el trabajo realizado en el lugar, el personal especializado logró sofocar completamente el incendio, dando por controlada la emergencia.

Daños materiales totales

Como consecuencia del siniestro, el automóvil sufrió daños materiales totales, producto del avance de las llamas.

El incendio provocó la destrucción del vehículo, dejando pérdidas de carácter exclusivamente material, de acuerdo con la información consignada en el procedimiento.

Entre los principales datos del hecho se destacan:

Hora del procedimiento: 05:15.

05:15. Intervención inicial: requerimiento del SAE-911.

requerimiento del SAE-911. Dependencia actuante: Comisaría Segunda.

Comisaría Segunda. Lugar: avenida Hipólito Irigoyen, entre avenida Güemes y calle La Rioja.

avenida Hipólito Irigoyen, entre avenida Güemes y calle La Rioja. Vehículo afectado: Renault Logan blanco.

Renault Logan blanco. Conductor: hombre de apellido García, de 33 años.

hombre de apellido García, de 33 años. Origen presunto del incendio: motor del automóvil.

motor del automóvil. Intervención especializada: Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia.

Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia. Resultado: incendio sofocado y daños materiales totales.

La investigación quedó en manos de la Justicia

Una vez controlada la emergencia y concluidas las tareas desarrolladas por el personal de Bomberos, se dio continuidad al procedimiento judicial correspondiente.

Finalmente, las actuaciones fueron labradas por sumariantes de la Unidad Judicial Nº 2, quienes llevaron adelante las diligencias de rigor bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.