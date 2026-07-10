Más de 600 controles en Circunvalación: detectaron irregularidades en tráilers

La Dirección Provincial de Seguridad y Orden Público llevó adelante un operativo de fiscalización, prevención y controles de alcoholemia sobre la Circunvalación, en una jornada que reunió a distintas fuerzas con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y promover el cumplimiento de las normas de tránsito. El procedimiento fue realizado de manera conjunta con efectivos del Grupo Motorizado PAMPA de la Policía de la Provincia y agentes de la Municipalidad de Valle Viejo, quienes desarrollaron tareas de control sobre una de las vías de mayor circulación vehicular.

Durante la jornada, los equipos desplegados efectuaron un importante número de inspecciones sobre los vehículos que transitaban por el sector. Como resultado del operativo se registraron 617 controles vehiculares, una cifra que permitió a las autoridades evaluar el cumplimiento de la normativa vigente y detectar distintas irregularidades.

El procedimiento concluyó con la retención de 11 motocicletas, debido a diversas infracciones detectadas durante las inspecciones realizadas por el personal interviniente.

Asimismo, los controles de alcoholemia practicados durante el operativo permitieron identificar tres casos de alcoholemia positiva no punitiva, ya que los valores registrados se encontraban dentro de los parámetros legalmente establecidos por la normativa vigente, es decir, por debajo de los 500 miligramos.

operativo control vial

Controles en una vía de intensa circulación

Las tareas se desarrollaron en un sector considerado estratégico desde el punto de vista de la seguridad vial. La Circunvalación constituye una vía rápida por la que diariamente circula un importante caudal de vehículos de gran porte, además de automóviles, motocicletas y otros rodados menores.

De acuerdo con lo informado por el organismo provincial, en ese corredor suele observarse el tránsito de vehículos que, en numerosas oportunidades, circulan a altas velocidades, aunque se destacó que esa tendencia evidencia un paulatino descenso. En ese contexto, además de las inspecciones y verificaciones, los agentes reforzaron las acciones orientadas a la concientización vial, promoviendo entre los conductores el respeto por las normas de tránsito y la importancia de mantener conductas responsables al volante.

La finalidad de estas actividades fue complementar los controles preventivos con acciones destinadas a fortalecer la seguridad de quienes utilizan habitualmente esa arteria.

Irregularidades detectadas en tráilers

Uno de los aspectos que mayor atención despertó durante el operativo estuvo relacionado con la situación de los tráilers de la categoría O1.

Desde la Dirección Provincial de Seguridad y Orden Público se informó que las inspecciones permitieron advertir un elevado nivel de incumplimiento de las condiciones mínimas exigidas para este tipo de acoplados ligeros. Las autoridades señalaron que un alto porcentaje de los tráilers controlados no reunía los requisitos básicos de seguridad establecidos por la normativa vigente, situación que motivó un llamado de atención para los usuarios de este tipo de unidades.

Entre las principales irregularidades detectadas se observaron deficiencias que podrían comprometer las condiciones de circulación y aumentar los riesgos durante el tránsito.

Las principales faltas detectadas

Según detalló el organismo provincial, las infracciones más frecuentes observadas en los tráilers tipo O1 fueron las siguientes:

Deficiencias graves en los sistemas de enganche.

Exceso de carga.

Neumáticos en mal estado.

Ausencia de luces traseras.

Falta de cintas retroreflectivas en ambos laterales.

Las autoridades remarcaron que cada uno de estos elementos constituye un componente esencial para garantizar condiciones adecuadas de circulación, especialmente en rutas y vías rápidas donde conviven vehículos livianos con unidades de gran porte.

Recordatorio sobre el seguro obligatorio

Otro aspecto que generó preocupación entre los responsables del operativo fue el desconocimiento de la normativa vigente respecto al seguro obligatorio para los tráilers. Desde la Dirección Provincial recordaron que los acoplados de la categoría O1 deben contar con una cobertura específica e independiente de la del vehículo tractor.

Según se informó, esta exigencia surge de lo establecido en el Artículo 68 de la Ley Nacional de Tránsito, cuya primera parte dispone que los tráilers deben poseer un seguro obligatorio específico, con coberturas propias y diferenciadas de las correspondientes al vehículo que los remolca.

Las autoridades insistieron en la importancia de que los propietarios de este tipo de unidades verifiquen el cumplimiento de ese requisito antes de circular, con el objetivo de ajustarse a la normativa vigente.