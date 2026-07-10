Catamarca: ingresó insultando a un comercio, agredió a una empleada y terminó detenido

La intervención policial se produjo en las primeras horas de este viernes, cuando un llamado al SAE-911 derivó en el despliegue de efectivos de la Seccional Sexta hasta la intersección de calle Teódulo Barrionuevo y pasaje Alsina, donde se registró un episodio de violencia dentro de un local comercial que culminó con la aprehensión de un joven de 20 años.

Intervención tras un requerimiento al SAE-911

De acuerdo con la información suministrada, hoy, a las 00:55, numerarios de la Seccional Sexta llegaron hasta la esquina de calle Teódulo Barrionuevo y pasaje Alsina en respuesta a un requerimiento efectuado al SAE-911.

Al arribar al lugar, el personal policial procedió a la aprehensión de un joven de apellido Quiroga, de 20 años, quien habría protagonizado un incidente momentos antes dentro de un comercio ubicado en ese sector.

La actuación de los efectivos permitió controlar la situación y concretar el traslado del sospechoso, en el marco de las actuaciones correspondientes.

El episodio dentro del comercio

Según los datos informados, el hecho se inició cuando el joven habría ingresado al local comercial vociferando insultos. La situación escaló instantes después cuando, presuntamente, arrojó al piso a una empleada del establecimiento.

Ante esa secuencia, otro empleado que se encontraba en el lugar intervino para reducir al joven, evitando que la situación continuara desarrollándose dentro del comercio hasta la llegada del personal policial.

El procedimiento realizado por los efectivos se produjo luego de esa intervención, permitiendo concretar la aprehensión del presunto involucrado en el hecho.

Actuaciones judiciales

Tras el episodio, las autoridades invitaron a la damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 6, a fin de que el hecho sea incorporado formalmente a la investigación.

En paralelo, el joven Quiroga (20) fue trasladado y alojado en la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, organismo que continuará con las actuaciones que correspondan en relación con el caso.