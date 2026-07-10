Catamarca: automovilista chocó, huyó pero terminó detenido

Un siniestro vial registrado en el sector este de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca derivó en una rápida intervención policial que culminó con la aprehensión de un hombre de 31 años, señalado como el presunto autor del hecho. El episodio ocurrió en las inmediaciones del Predio Ferial Catamarca, luego de que el conductor de una camioneta abandonara el lugar tras protagonizar una colisión.

De acuerdo con la información suministrada, efectivos de la Comisaría Tercera fueron requeridos para dirigirse hasta la avenida Padre Santiago Sonzini, entre avenida Fiesta del Poncho y calle María Varela, a la altura del portón N° 3 del Predio Ferial Catamarca, donde se había producido un siniestro vial.

Al arribar al lugar, el personal policial constató la existencia del incidente y comenzó con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho. En ese marco, los uniformados se entrevistaron con un hombre de apellido Corbalán, de 35 años, quien explicó cómo se había producido el impacto.

Escapó tras la colisión

Según manifestó Corbalán a los efectivos, circulaba por el lugar al mando de un automóvil Renault 12, de colores azul y gris, cuando fue embestido desde atrás por una camioneta Volkswagen Saveiro blanca.

Siempre de acuerdo con su relato, luego de producirse la colisión, el conductor de la camioneta decidió retirarse del lugar sin detener su marcha, por lo que abandonó la escena del siniestro.

Con los datos aportados por la víctima, el personal policial inició de inmediato un operativo para localizar el vehículo señalado y a su conductor. Tras desplegar las tareas de búsqueda, los efectivos lograron ubicar e interceptar la camioneta mencionada por el denunciante.

El rodado era conducido por un hombre de apellido Calvimonte, de 31 años, quien fue identificado por los policías como el presunto autor del hecho.

Como resultado del procedimiento, el conductor fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del siniestro vial.

La intervención permitió poner fin a la fuga denunciada y avanzar con las medidas procesales dispuestas para este tipo de hechos.

Asistencia del SAME

Luego de controlar la situación, se solicitó la presencia de profesionales del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) para brindar asistencia sanitaria a las personas involucradas.

Los facultativos médicos atendieron tanto al conductor del Renault 12 como al conductor de la camioneta Volkswagen Saveiro. Tras evaluar el estado de ambos, los profesionales resolvieron su traslado al Hospital San Juan Bautista para una atención más completa.

En el caso del conductor de la camioneta, se informó que permaneció con custodia policial mientras recibía asistencia médica.

El peritaje

Además del trabajo desarrollado por los efectivos de la Comisaría Tercera, en el lugar del hecho intervinieron distintas áreas especializadas para llevar adelante las pericias correspondientes. Las tareas estuvieron a cargo de Peritos de la Dirección General de Criminalística, quienes realizaron las diligencias técnicas vinculadas al siniestro vial.

Asimismo, participaron Sumariantes de la Unidad Judicial N° 3, quienes avanzaron con la confección de las actuaciones judiciales.

Todo el procedimiento se desarrolló bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, organismo que impartió las medidas a seguir durante la investigación.