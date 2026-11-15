Robó una mochila dentro de un colectivo, lo golpearon y terminó en el hospital

Un hombre de 37 años, de apellido Gómez, fue aprehendido anoche luego de ser señalado como el presunto responsable de sustraer una mochila del interior de un colectivo del transporte urbano de pasajeros. El episodio motivó la intervención de efectivos policiales de las comisarías Cuarta y Octava, que concretaron el procedimiento en avenida Gobernador Felipe Figueroa.

De acuerdo con la información policial, el operativo se desarrolló alrededor de las 23:30, a partir de un requerimiento del SAE-911. Tras recibir el aviso, personal de la Comisaría Cuarta se trasladó hasta la avenida Gobernador Felipe Figueroa, en el tramo comprendido entre las calles Intendente Alderete Salas y Alpatauca.

Una vez en el lugar, los efectivos trabajaron junto con sus pares de la Seccional Octava y procedieron a la aprehensión del sospechoso. La intervención se produjo luego de que un hombre de 30 años lo sindicara como la persona que habría sustraído una mochila del interior de una unidad del transporte público.

La mochila fue recuperada y quedó secuestrada

Según el relato incorporado al procedimiento, el elemento denunciado como sustraído era una mochila de color gris, que se encontraba en el interior de un colectivo del transporte urbano de pasajeros.

El pasajero de 30 años señaló a Gómez, de 37, como el presunto autor del hecho. En el marco de la intervención policial, los efectivos lograron recuperar el objeto, que quedó en calidad de secuestro.

La recuperación de la mochila constituyó uno de los resultados del procedimiento realizado en la avenida Gobernador Felipe Figueroa. De esta manera, el elemento mencionado por el damnificado fue puesto a disposición de las actuaciones correspondientes, mientras continuaba la intervención de las autoridades judiciales.

Una agresión física y la asistencia del SAME

El procedimiento también estuvo marcado por una situación de violencia física entre el sospechoso y el damnificado. La información policial indicó que Gómez presentaba lesiones y que debió recibir asistencia médica luego de que ambos se habrían agredido físicamente.

Debido a las lesiones que presentaba, fue necesaria la intervención de facultativos médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). El personal sanitario lo asistió en el lugar y, posteriormente, se dispuso su traslado al Hospital San Juan Bautista.

El hombre fue llevado al centro de salud con custodia policial, en el marco del procedimiento que se había iniciado por la presunta sustracción de la mochila. Así, la intervención incluyó tanto las actuaciones relacionadas con el hecho denunciado por el pasajero como la asistencia médica que requirió el aprehendido a raíz de las lesiones sufridas durante el enfrentamiento.

Intervención de la Fiscalía del Distrito Oeste

Tras la aprehensión y el traslado del hombre al Hospital San Juan Bautista, tomó conocimiento del caso la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, que intervino en las actuaciones.

Desde esa dependencia judicial se indicaron las medidas que debían cumplimentarse para avanzar con el procedimiento. La intervención fiscal quedó vinculada a la presunta sustracción de la mochila gris, su recuperación y secuestro, y las circunstancias en las que se produjo la agresión física que derivó en la asistencia médica del sospechoso.