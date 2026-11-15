Secuestran moticicletas en Tinogasta en un control vehicular

Efectivos de la Comisaría Departamental Tinogasta, en un trabajo conjunto con sus pares del Grupo de Infantería (GIT), llevaron adelante nuevos operativos de control vehicular e identificación de personas en el ámbito de su jurisdicción.

Los procedimientos formaron parte de las tareas de control desarrolladas por las fuerzas policiales en el departamento, con intervenciones orientadas a verificar el cumplimiento de las disposiciones que regulan la circulación de vehículos y a realizar la identificación de las personas que transitaban por los sectores donde se desplegaron los uniformados.

Durante estas actuaciones, el personal policial efectuó controles sobre distintos rodados, con especial atención a las motocicletas que circulaban por la jurisdicción. Como resultado de las verificaciones realizadas, los efectivos procedieron al secuestro de cinco unidades de distintas marcas y cilindradas.

La intervención contó con la participación coordinada de dos dependencias policiales, cuyos integrantes trabajaron conjuntamente para llevar adelante las tareas previstas. Por un lado, participaron numerarios de la Comisaría Departamental Tinogasta y, por otro, efectivos del Grupo de Infantería (GIT), que acompañaron el desarrollo de los controles.

Cinco motocicletas secuestradas

Uno de los principales resultados de los operativos fue el secuestro de cinco motocicletas de diferentes marcas y cilindradas.

Según la información proporcionada, los procedimientos permitieron detectar situaciones en las que los conductores habrían infringido disposiciones establecidas en la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449, normativa que establece las reglas que deben respetarse para circular por la vía pública.

A partir de las irregularidades constatadas, los uniformados procedieron a labrar las correspondientes actas de infracción y dispusieron el traslado de los vehículos al Corralón Municipal.

Alcoholemia positiva

Entre los casos registrados durante los procedimientos, se destacó el secuestro de una motocicleta cuyo conductor presentó alcoholemia positiva.

Esta situación fue identificada durante los controles efectuados por los uniformados y constituyó uno de los motivos específicos que derivaron en la retención de uno de los vehículos.

La información policial precisó que el conductor infringió las disposiciones contempladas en la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449, por lo que se adoptaron las medidas correspondientes.

Actas de infracción y traslado al Corralón Municipal

Una vez constatadas las irregularidades, los efectivos policiales avanzaron con las actuaciones administrativas correspondientes. En ese marco, se procedió a labrar las actas de infracción para dejar asentadas las faltas detectadas durante los controles.

Posteriormente, las cinco motocicletas secuestradas fueron remitidas al Corralón Municipal, donde quedaron alojadas como consecuencia de las medidas adoptadas durante los procedimientos.

El traslado de los rodados constituyó la instancia final de las actuaciones policiales informadas, luego de las verificaciones realizadas por los integrantes de la Comisaría Departamental Tinogasta y del Grupo de Infantería.