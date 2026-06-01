Tragedia en la Ruta 38: falleció el menor hijo de la pareja siniestrada anoche

Una nueva tragedia vial volvió a golpear al sur de Tucumán. Durante la noche del domingo, un grave accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Nacional 38, a la altura de Palo Blanco, en jurisdicción de La Invernada, dejó como saldo tres personas fallecidas y una menor internada. El siniestro involucró a una camioneta Volkswagen Amarok y un camión Mercedes Benz volquete que transportaba caña de azúcar.

El hecho ocurrió alrededor de las 21.40 y movilizó a personal policial, bomberos y equipos especializados que trabajaron durante varias horas en el lugar para asistir a las víctimas, preservar la escena y avanzar con las primeras actuaciones judiciales.

La magnitud del accidente generó una profunda conmoción en las localidades de La Cocha y Villa Nueva, de donde eran oriundas las víctimas fatales. El impacto social de la tragedia reavivó además el debate sobre la seguridad vial en la Ruta Nacional 38, un corredor caracterizado por la intensa circulación de vehículos particulares y camiones.

El escenario del accidente

De acuerdo con el parte policial, efectivos de la comisaría de La Invernada, junto con personal de la comisaría de Juan Bautista Alberdi y dotaciones de bomberos de Alberdi y La Cocha, acudieron al lugar tras ser alertados sobre el siniestro.

Al llegar, los equipos de emergencia encontraron sobre la cinta asfáltica, del lado oeste de la ruta, al camión Mercedes Benz volquete que transportaba caña de azúcar. Según las primeras observaciones, el vehículo circulaba aparentemente en sentido norte-sur al momento de producirse el choque.

A unos 40 metros de distancia, al costado de la ruta, quedó la camioneta Volkswagen Amarok V6 Highline, evidenciando la violencia del impacto que involucró a ambos rodados. La escena obligó a desplegar un importante operativo de rescate y asistencia para las personas que viajaban en la camioneta.

Las víctimas de la tragedia

Dentro del habitáculo de la Volkswagen Amarok, los rescatistas encontraron sin vida a los dos adultos que ocupaban el vehículo. Las víctimas fueron identificadas como Damián José Quaino, de 39 años, quien conducía la camioneta, y Florencia Isabel De Carlo, de 36 años, que viajaba como acompañante. Ambos eran oriundos de La Cocha.

Antes del hallazgo de los cuerpos de los adultos, los equipos de emergencia habían logrado extraer del interior del vehículo a dos menores de edad que también viajaban en la camioneta.

Se trataba de Francesco Quaino, de 9 años, y Paulina Quaino, de 2 años. Ambos fueron trasladados de urgencia para recibir atención médica debido a las lesiones sufridas durante el accidente.

El fallecimiento del niño y la situación de la menor

Tras el traslado al hospital de Juan Bautista Alberdi, los profesionales de la salud trabajaron para asistir a los dos menores rescatados del vehículo. Sin embargo, alrededor de las 23 horas se confirmó una noticia aún más dolorosa: el fallecimiento de Francesco Quaino, de 9 años.

Con esta confirmación, la cantidad de víctimas fatales ascendió a tres, profundizando la conmoción generada por el siniestro. Mientras tanto, la niña de 2 años continúa internada. Hasta el momento no se difundió oficialmente información sobre su estado de salud, aunque permanece bajo atención médica luego de haber resultado herida en el accidente.

Conmoción en La Cocha y Villa Nueva

La tragedia provocó una fuerte repercusión en las comunidades de La Cocha y Villa Nueva, localidades vinculadas a las víctimas.

La pérdida de tres integrantes de una misma familia en un solo hecho generó un profundo impacto entre vecinos, familiares y allegados, que siguieron con preocupación las noticias surgidas durante las horas posteriores al accidente. La noticia se propagó rápidamente en toda la región y volvió a poner el foco sobre los riesgos asociados a la circulación en uno de los corredores viales más transitados del sur tucumano.

La investigación judicial y las medidas adoptadas

Tras el accidente, la Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial de Concepción, a cargo de Julieta Girandi, tomó intervención en el caso. La fiscal se hizo presente en el lugar junto a equipos de criminalística, laboratorio y medicina legal para coordinar las tareas investigativas y la recolección de evidencia.

Entre las medidas dispuestas se encuentran:

• El secuestro de la camioneta Volkswagen Amarok.

• El secuestro del camión Mercedes Benz volquete.

• La realización de las autopsias correspondientes.

• Las pericias técnicas para determinar las circunstancias del choque.

Asimismo, se informó que el conductor del camión quedó imputado por homicidio culposo, en el marco de la investigación destinada a establecer las responsabilidades y esclarecer cómo se produjo el siniestro.