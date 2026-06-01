Conmoción: una beba de 27 días murió aplastada por su hermana mientras dormían

La provincia de Santiago del Estero, se encuentra conmocionada tras la muerte de una beba de apenas 27 días de vida ocurrida durante la mañana del sábado en una vivienda ubicada en el barrio Villa Elisa. El caso generó una inmediata intervención judicial y abrió una investigación destinada a esclarecer con precisión las circunstancias que rodearon el fallecimiento de la pequeña.

La víctima fue identificada como Giovana Victoria Leguizamón, quien fue trasladada de urgencia al Hospital Zonal de Fernández por su madre, luego de advertir que la niña no reaccionaba. Sin embargo, al llegar al centro de salud, los médicos constataron que la bebé ya no presentaba signos vitales.

El episodio movilizó a personal policial, profesionales de la salud y representantes del Ministerio Público Fiscal, quienes comenzaron a trabajar para reconstruir lo ocurrido durante las horas previas a la tragedia.

El ingreso al hospital y la intervención policial

De acuerdo con la información difundida, cerca de las 7.40 de la mañana los médicos del Hospital Zonal de Fernández comunicaron a la Policía el ingreso de una bebé sin vida.

Tras recibir el aviso, efectivos policiales se dirigieron al establecimiento sanitario para interiorizarse sobre la situación. Allí mantuvieron contacto con el personal de guardia, que confirmó que la niña había llegado sin signos vitales y que, durante la evaluación inicial, no se observaron lesiones ni signos de violencia externa sobre su cuerpo.

Los profesionales también señalaron que la pequeña ya se encontraba fallecida al momento de recibir asistencia médica, situación que motivó la inmediata activación de los protocolos correspondientes para este tipo de casos.

El relato de la madre

Posteriormente, los investigadores tomaron contacto con Rosa, la madre de la bebé, una mujer de 27 años que atravesaba una profunda crisis emocional por lo sucedido. Según trascendió, la mujer relató que durante la madrugada todos los niños de la familia se encontraban descansando juntos cuando ocurrió el hecho.

Al despertarse temprano, observó que una de sus hijas, de un año de edad, estaba acostada sobre el cuerpo de Giovana. Ante esa situación, la madre retiró rápidamente a la niña mayor y advirtió que la bebé no respondía.

La desesperación se apoderó del momento. De inmediato tomó a la pequeña y decidió trasladarla con urgencia al hospital con la esperanza de que pudiera recibir asistencia médica. Sin embargo, al arribar al centro de salud, los profesionales confirmaron que ya había fallecido.

Un contexto de extrema precariedad

Durante el avance de las primeras actuaciones, fuentes policiales brindaron detalles sobre las condiciones en las que vivía el grupo familiar. Según se informó, la familia está integrada por la madre y seis niños, quienes conviven en un contexto de extrema precariedad habitacional.

Las mismas fuentes señalaron que todos compartían una única cama para dormir. Precisamente, ese reducido espacio era ocupado por los seis menores al momento en que ocurrió la tragedia.

Este dato pasó a formar parte de los elementos considerados por los investigadores para reconstruir el escenario en el que se produjo el fallecimiento y comprender las circunstancias previas al hecho.

La investigación judicial en marcha

Ante la gravedad de lo ocurrido, las fiscales Ximena Gerez y Mariela Siotti asumieron la conducción de la investigación. Las representantes del Ministerio Público dispusieron una serie de medidas destinadas a reunir evidencia y establecer con exactitud qué sucedió durante las horas previas a la muerte de la bebé.

Entre las diligencias ordenadas se encuentran:

• Exámenes médicos.

• Pericias en la vivienda donde ocurrió el hecho.

• Intervención de personal de Policía Científica.

Las tareas periciales buscan reconstruir el contexto en el que se produjo el episodio y determinar con precisión las circunstancias que derivaron en el fallecimiento de la niña.

La autopsia como elemento clave

Otro de los pasos considerados fundamentales dentro de la investigación será la realización de la autopsia.

El médico de Sanidad Policial de La Banda recomendó que se practique el examen forense sobre el cuerpo de la bebé para establecer de manera precisa las causas de la muerte. Como consecuencia de esa disposición, los restos de Giovana Victoria Leguizamón fueron trasladados a la morgue, donde se llevarán adelante los estudios correspondientes.

Los resultados de esa pericia serán incorporados al expediente judicial y podrían aportar información determinante para el esclarecimiento del caso.

A la espera de respuestas

Mientras continúan las actuaciones judiciales y periciales, la investigación permanece abierta y bajo la supervisión de las fiscales intervinientes.

La muerte de una bebé de apenas 27 días generó una profunda conmoción en Fernández y puso en marcha un proceso destinado a determinar con exactitud cómo ocurrió el hecho. Las pericias en la vivienda, los exámenes médicos y la autopsia serán piezas centrales para establecer las causas del fallecimiento y aportar respuestas sobre una tragedia que impactó de lleno en una familia integrada por una madre y seis niños que convivían en condiciones de extrema precariedad.