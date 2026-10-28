Aprehendieron a un hombre acusado de provocar daños en una fábrica de Catamarca

Durante la tarde de hoy, efectivos de la Comisaría de Sumalao, con la colaboración de sus pares de la Seccional de San Isidro, intervinieron en una fábrica textil ubicada en la localidad de Sumalao, en el departamento Valle Viejo, tras tomar conocimiento de un episodio que habría involucrado a un hombre con aparentes intenciones de cometer un ilícito.

El procedimiento se concretó alrededor de las 15:50, cuando los uniformados se constituyeron en el establecimiento y mantuvieron un diálogo con el supervisor del lugar. Según manifestó el responsable, momentos antes un sujeto habría ingresado a la fábrica con presuntas intenciones delictivas.

De acuerdo con lo informado por el supervisor, la situación también habría derivado en daños materiales dentro del establecimiento, puntualmente en una puerta y en la caja de electricidad.

Aprehensión del presunto autor y daños materiales

A partir de lo sucedido y tras la intervención policial, los efectivos procedieron a la aprehensión del presunto autor del hecho, identificado por su apellido como Nieto, de 31 años.

El episodio quedó bajo intervención de las autoridades policiales correspondientes, que actuaron en el lugar a partir de lo manifestado por el supervisor de la fábrica textil. Los daños señalados comprendieron dos sectores específicos de las instalaciones: una puerta y la caja de electricidad.

Tras su aprehensión, Nieto fue trasladado y quedó alojado en la dependencia policial, donde permanece a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

Intervención de la Fiscalía del Distrito Este

La situación fue puesta en conocimiento de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, organismo judicial que quedó a cargo de impartir las directivas para continuar con el procedimiento.

Desde esa fiscalía se indicaron las medidas que deberán cumplimentarse en el marco de las actuaciones iniciadas por el hecho ocurrido en la fábrica textil de Sumalao.