Un procedimiento policial realizado durante la madrugada de hoy terminó con la aprehensión de un joven de 24 años, quien fue señalado por una mujer como el supuesto autor de haberla acosado en inmediaciones de los locales bailables de Alto Fariñango.

El hecho se registró alrededor de las 04:45, cuando numerarios del Grupo de Intervención Rápida (GIR-Norte) llevaban adelante tareas de despeje sobre la avenida Gdor. Arnoldo Aníbal Castillo, en el sector donde se encuentran los establecimientos nocturnos de esa zona.

En ese contexto, los efectivos intervinieron luego de que una mujer sindicara al joven como presunto responsable de una situación de acoso. A partir de lo manifestado por la damnificada, el personal policial procedió a la aprehensión del hombre, de 24 años de edad.

La intervención judicial y las medidas adoptadas

Tras el procedimiento, las actuaciones continuaron en el ámbito judicial. La mujer fue invitada a radicar la correspondiente denuncia penal en la Unidad Judicial N° 7, instancia indicada para formalizar lo ocurrido.

Por su parte, el joven aprehendido fue trasladado y alojado en la Seccional Séptima, dependencia policial que corresponde por jurisdicción.

La situación quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, organismo que tomó intervención en el caso y dispuso las medidas que debían adoptarse.