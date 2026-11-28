Un acto escolar que tenía como objetivo compartir los trabajos realizados durante el año terminó con un episodio de violencia en la localidad de Cóndor Huasi. Dos madres de alumnos protagonizaron una pelea durante la Fiesta Literaria Musical de la Escuela N° 336 "Julio Ricardo Figueroa".

Según informó Radio Valle Viejo, docentes y estudiantes habían preparado una presentación para mostrar lo aprendido a lo largo del ciclo lectivo ante familiares, autoridades e invitados especiales.

Sin embargo, el desarrollo de la actividad se vio interrumpido por una discusión entre dos mujeres, que comenzó con insultos y fue subiendo de tono hasta derivar en agresiones físicas.

El enfrentamiento ocurrió frente a los propios hijos de las involucradas, otros estudiantes y las personas que participaban de la celebración.

Ante la situación, efectivos policiales debieron acudir al establecimiento para intervenir y separar a las mujeres.

El episodio generó preocupación por el contexto en el que ocurrió, ya que se trataba de una actividad escolar organizada para que los alumnos compartieran con la comunidad el trabajo realizado durante el año.