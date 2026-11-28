Un procedimiento de control vehicular realizado durante las primeras horas de hoy terminó con el secuestro de una camioneta y la intervención de las autoridades policiales, luego de que se detectara que su conductor circulaba en aparente estado de ebriedad.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 04:45, en la intersección de la avenida Enrique Ocampo y calle Conesa, donde efectivos de la Comisaría Quinta llevaron adelante el control de una camioneta Peugeot Partner de color blanco.

En el vehículo circulaba un hombre de 35 años de edad, quien fue interceptado por los uniformados en el marco del procedimiento. Durante la intervención, los efectivos advirtieron que el conductor presentaba signos compatibles con un aparente estado de ebriedad, situación que motivó la inmediata intervención de personal especializado.

El test confirmó el resultado positivo

Ante esta circunstancia, los efectivos de la Comisaría Quinta dieron participación a sus pares de la Dirección de Seguridad Vial de la Policía de la Provincia, quienes se hicieron presentes para realizar el correspondiente control de alcoholemia.

El conductor fue sometido al test respectivo, cuyo resultado fue positivo, confirmando la presencia de alcohol conforme al procedimiento realizado por el personal interviniente.

A partir de ese resultado, las autoridades avanzaron con las actuaciones correspondientes y procedieron a labrar el acta de infracción, dejando constancia de la situación detectada durante el control vehicular.

Una vez cumplimentadas las actuaciones, la camioneta Peugeot Partner fue remitida a la dependencia policial correspondiente, donde quedó alojada en calidad de secuestro.