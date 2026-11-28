Un siniestro vial se registró durante la madrugada de hoy, alrededor de las 03:30, sobre la Ruta Nacional N° 40, a la altura de la localidad de Las Mojarras, en el departamento Santa María.

Hasta el lugar llegaron numerarios de la Comisaría Departamental Santa María, quienes constataron que una camioneta Volkswagen Amarok había protagonizado un vuelco a un costado de la calzada.

De acuerdo con la información del hecho, el vehículo era conducido por un hombre de apellido Solís, de 35 años, quien, por causas que todavía son materia de investigación, habría perdido el control del rodado mientras circulaba por la mencionada ruta.

Como consecuencia de esa maniobra, la camioneta terminó volcando fuera de la calzada, lo que motivó la intervención de los efectivos policiales para constatar lo sucedido.

Solo se registraron daños materiales

Tras las primeras actuaciones en el lugar, se determinó que el episodio dejó únicamente daños materiales. Es decir, pese a la magnitud del vuelco y a que el vehículo terminó a un costado de la ruta, no se informaron personas lesionadas como consecuencia del siniestro.

Sin embargo, la situación tomó otro rumbo durante el procedimiento policial. Según se indicó, el conductor se habría tornado agresivo con los efectivos que intervinieron en el lugar, circunstancia que derivó en su arresto.

El conductor quedó a disposición de la Justicia

Luego del episodio con el personal policial, Solís fue trasladado a la dependencia correspondiente, donde quedó alojado en la Comisaría Departamental Santa María.

El hombre permanece a disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, organismo ante el cual quedó supeditada su situación.