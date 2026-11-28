El Juzgado Correccional N° 3 condenó este viernes a J.B. por el delito de lesiones leves calificadas en contexto de violencia de género. El hombre llegó a juicio acusado de agredir a su pareja y recibió una condena luego de reconocer el hecho durante el debate.

El fiscal Víctor Figueroa había solicitado una pena de seis meses de prisión efectiva. Para fundamentar el pedido de que la sanción fuera de cumplimiento efectivo, tuvo en cuenta los antecedentes penales del acusado, quien registra condenas previas por delitos contra la propiedad.

Además, el representante del Ministerio Público hizo referencia a la situación procesal actual de J.B., quien se encuentra detenido con prisión preventiva en Buenos Aires, acusado de abusar sexualmente de la hija de la denunciante en la causa por la que fue juzgado este viernes.

Durante la audiencia, el acusado confesó el hecho que se le atribuía. Ante ese reconocimiento, las partes desistieron de la declaración de los testigos y se pasó directamente a la etapa de alegatos.

En esa instancia, Figueroa expuso los fundamentos de su acusación y solicitó que se le impusieran seis meses de prisión efectiva, teniendo en cuenta tanto la gravedad del contexto de violencia de género como los antecedentes del imputado.

Finalmente, el juez Correccional N° 3, Herrera, dictó sentencia y condenó a J.B. por lesiones leves calificadas en contexto de violencia de género, en calidad de autor.

El caso se suma a las actuaciones judiciales que involucran al acusado, quien actualmente permanece privado de la libertad en otra provincia, mientras avanza la investigación por el presunto abuso sexual de la hija de la mujer que lo denunció por la agresión.