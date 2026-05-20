Aprehendieron a un sujeto por amenazar a un hombre con un arma blanca

Un procedimiento policial llevado a cabo en el departamento Pomán culminó con la aprehensión de un joven de 23 años, acusado de haber amenazado a un hombre utilizando un arma blanca. El operativo fue realizado por efectivos de la Comisaría departamental Pomán en el barrio San Cayetano de la localidad de El Pajonal, luego de que un hombre de 33 años señalara al sospechoso como el presunto autor del hecho.

De acuerdo con la información suministrada, el joven aprehendido es de apellido Carrizo y fue interceptado por personal policial tras la intervención realizada en el lugar del episodio denunciado.

El hecho quedó ahora bajo la órbita de la Fiscalía de la Segunda Circunscripción Judicial, mientras que el damnificado fue invitado a formalizar la denuncia correspondiente en la dependencia policial.

El operativo policial en El Pajonal

La intervención se concretó cuando numerarios de la Comisaría departamental Pomán se constituyeron en el barrio San Cayetano, en la localidad de El Pajonal, perteneciente a ese departamento del oeste provincial.

La actuación policial se desarrolló tras la acusación formulada por el damnificado, quien identificó al sospechoso como la persona que habría protagonizado el episodio. Hasta el momento, la información difundida da cuenta únicamente de la presunta amenaza denunciada y de la posterior actuación policial que derivó en la detención preventiva del joven señalado.

El acusado quedó a disposición de la Justicia

Una vez concretada la aprehensión, el sospechoso fue trasladado y alojado en la dependencia policial correspondiente, donde quedó a disposición de la Fiscalía de la Segunda Circunscripción Judicial.

La causa continuará ahora bajo intervención judicial, mientras se avanza en las actuaciones vinculadas al hecho denunciado.

En paralelo, las autoridades policiales indicaron que el hombre damnificado fue invitado a radicar la denuncia formal en la seccional policial, procedimiento habitual dentro de este tipo de actuaciones para dar continuidad a la investigación.

La causa continúa bajo investigación

Con el sospechoso alojado en la dependencia policial y bajo disposición judicial, la investigación continuará ahora en el ámbito de la Fiscalía interviniente, que deberá avanzar sobre las circunstancias denunciadas y determinar los pasos procesales correspondientes.

La actuación policial desarrollada en El Pajonal permitió concretar la aprehensión del joven señalado por el denunciante en el marco de una causa por amenazas presuntamente realizadas con un arma blanca.

Por el momento, las actuaciones permanecen en etapa inicial y bajo análisis de la Justicia, mientras se incorporan las denuncias y elementos vinculados al episodio ocurrido en el barrio San Cayetano del departamento Pomán.