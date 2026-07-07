Argentina y Egipto en Catamarca: así será el dispositivo de seguridad y los cortes de tránsito

La Jefatura General de Policía informó que este 7 de julio se implementará un amplio dispositivo de seguridad con motivo del encuentro futbolístico que disputarán las selecciones de Argentina y Egipto. El operativo incluirá la interrupción momentánea del tránsito vehicular en distintos sectores de la ciudad, además de tareas preventivas destinadas a preservar el orden público durante los festejos que puedan realizarse tras el partido.

Según se comunicó oficialmente, la medida comenzará a aplicarse a partir de las 14:30 horas, cuando se efectuarán cortes de tránsito en diferentes arterias de la Capital. La disposición responde a la concentración prevista en los alrededores de la Plaza 25 de Mayo, donde se espera la presencia de personas para acompañar el desarrollo del encuentro y, posteriormente, participar de los festejos.

Desde la fuerza de seguridad se indicó que el operativo fue diagramado siguiendo los lineamientos establecidos por la Secretaría de Seguridad y la Jefatura de Policía, con el objetivo de garantizar la seguridad de la comunidad mientras se desarrollen las actividades vinculadas con el partido.

Calles que permanecerán con interrupción momentánea

El dispositivo contempla cortes de tránsito en distintos puntos estratégicos de la ciudad. Las arterias alcanzadas por la medida son las siguientes:

Maipú y San Martín.

Chacabuco y Sarmiento.

República y Salta.

Rivadavia y Esquiú.

La interrupción de la circulación vehicular será de carácter momentáneo y permanecerá vigente mientras se desarrollen los festejos vinculados con el encuentro deportivo.

Las autoridades informaron que las calles serán habilitadas de manera progresiva una vez finalizado el operativo.

Vehículos autorizados para circular

Durante el período en que permanezcan vigentes las restricciones al tránsito, solamente se permitirá la circulación de determinados vehículos. De acuerdo con la información oficial, podrán transitar:

Vehículos de emergencia.

Vehículos de seguridad.

Vehículos debidamente autorizados.

El resto de los conductores deberá respetar las restricciones establecidas y atender las indicaciones impartidas por el personal policial que participará del operativo.

La concentración será en Plaza 25 de Mayo

La Jefatura General de Policía informó que la concentración de personas está prevista en los alrededores de la Plaza 25 de Mayo de la ciudad Capital.

En ese marco, se solicitó a la comunidad observar las indicaciones de los efectivos policiales afectados al dispositivo de seguridad, tanto en materia de circulación vehicular como respecto del ordenamiento del espacio público.

Las autoridades señalaron que la habilitación de las calles alcanzadas por los cortes se realizará de forma gradual una vez que culminen los festejos.

Prevención y orden público

El operativo no se limitará únicamente a los cortes de tránsito. La planificación también contempla el despliegue de efectivos policiales en distintos sectores de la ciudad con tareas orientadas a la prevención de cualquier situación que pueda alterar el orden público.

Según la información difundida, el personal desarrollará diferentes acciones preventivas con el propósito de garantizar la seguridad durante toda la jornada.

Entre las tareas previstas se encuentran:

Recorridos preventivos.

Control del tránsito vehicular.

Ordenamiento de la circulación en distintas arterias.

Prevención de situaciones que puedan alterar el orden público.

Garantizar la seguridad mientras duren los festejos.

Evitar hechos que puedan afectar el normal desarrollo de las actividades.

Estas acciones estarán a cargo de efectivos policiales distribuidos en distintos puntos de la ciudad durante el desarrollo del operativo especial.