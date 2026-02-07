Arrestan en Catamarca a una mujer tras una agresión y amenazas con un arma blanca

A las 10:35 de la mañana de hoy, y a solicitud del Sistema de Atención de Emergencias (SAE-911), personal de la Seccional Novena, en conjunto con efectivos del Cuerpo Guardia Infantería Femenino (FÉNIX) y del Grupo de Intervención Rápida (GIR-Sur), intervino en la intersección de las calles Jorge Alemán y Gregorio José González.

En el lugar, los uniformados procedieron a la aprehensión de una mujer de apellido Quiroga, de 25 años de edad, quien momentos antes habría agredido físicamente a una mujer de 40 años y posteriormente la habría amenazado con una tijera. El elemento fue secuestrado por el personal interviniente.

Por lo sucedido, se invitó a la damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 9. En tanto, la presunta autora fue trasladada a la Comisaría de la Mujer, donde quedó alojada a disposición de la Fiscalía del Distrito Sur.

En Fray Mamerto Esquiú efectivos policiales recuperaron un aire acondicionado sustraído

Hoy, a las 12:50, efectivos de la Comisaría Departamental Fray Mamerto Esquiú llegaron hasta un vivero ubicado en la localidad de La Carrera, de ese departamento, donde se entrevistaron con un hombre de 51 años de edad, quien adujo que, al momento de ingresar a trabajar, se dio con la novedad de que personas desconocidas le habrían sustraído un aire acondicionado Industrial del lugar, por lo que fue invitado a denunciar el hecho en el Precinto Judicial N° 11.

Ante esta situación y tras averiguaciones, los uniformados realizaron un rastrillaje en un terreno de las inmediaciones, donde lograron recuperar el electrodoméstico que estaba desarmado y oculto entre la maleza de la zona, por lo que quedó en calidad de secuestro, en virtud de lo cual se dio intervención a Peritos de la Dirección General de Criminalística, quienes llevaron a cabo tareas de su especialidad, tomando conocimiento de lo acontecido la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.