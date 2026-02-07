Detuvieron a un hombre por acoso y abuso sexual en Catamarca

En la noche de ayer, alrededor de las 21:35, personal policial de la Seccional Cuarta, con la colaboración de efectivos de la Comisaría Primera, intervino ante un requerimiento del SAE-911 en la intersección de la calle República y pasaje Sotomayor.

En el lugar, un comisario inspector de Policía que se encontraba de franco de servicio tenía aprehendido a un hombre de 38 años de edad, quien momentos antes habría protagonizado un hecho de acoso contra una joven de 22 años.

Según se informó, el presunto autor se presentó en un local comercial ubicado en calle República al 100, donde habría acosado verbalmente a la mujer y posteriormente intentado tocarle sus partes íntimas, para luego darse a la fuga. El individuo fue interceptado a pocas cuadras del lugar.

Ante la situación, se invitó a la damnificada a radicar la denuncia correspondiente en la Unidad Judicial de Violencia Familiar y de Género. En tanto, el hombre fue alojado en la dependencia policial y quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.