Recuperan dos motos robadas en distintos procedimientos en Catamarca

Las fuerzas policiales concretaron la recuperación de dos motocicletas que habían sido denunciadas como sustraídas, en el marco de procedimientos realizados en distintos puntos de la ciudad. Las intervenciones se llevaron a cabo en circunstancias diferentes, una de ellas tras un llamado telefónico que alertó sobre la presencia de un rodado, y la otra durante recorridos preventivos efectuados por personal policial.

En ambos casos, los vehículos recuperados habían sido denunciados como sustraídos por personas mayores de edad en las correspondientes Unidades Judiciales. Luego de ser secuestrados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, organismo que impartió las medidas procesales a cumplimentar.

Primer procedimiento: recuperación de una Bajaj Dominar sobre avenida La Costanera

El primero de los procedimientos tuvo lugar ayer, cuando efectivos de la Comisaría Cuarta acudieron a un requerimiento recibido mediante un llamado telefónico.

Como respuesta a esa comunicación, el personal policial se dirigió hasta avenida La Costanera, en el tramo comprendido entre las calles Padre Ramón de la Quintana y Luis Carol de Sosa, donde logró recuperar una motocicleta Bajaj Dominar 400 cc., de color verde.

La intervención permitió localizar el rodado, que posteriormente fue secuestrado conforme a las actuaciones correspondientes. La recuperación se produjo luego de la alerta recibida por las autoridades, lo que posibilitó la rápida presencia de los efectivos en el lugar señalado.

Segundo operativo durante recorridos preventivos

El segundo procedimiento se registró a las 00:30 de hoy, mientras motoristas del COEM-Kappa realizaban recorridos preventivos.

Durante esas tareas de prevención, el personal policial encontró una motocicleta Gilera Smash 110 cc., de colores negro y rojo, en un descampado ubicado en inmediaciones de la intersección de avenida Los Inmigrantes y calle Juan Chelemín.

En este procedimiento también intervino personal de la Seccional Sexta, dependencia con jurisdicción sobre el sector donde fue localizado el rodado. La participación conjunta permitió concretar el secuestro de la motocicleta y continuar con las actuaciones judiciales correspondientes.

Rodados denunciados como sustraídos

Según se informó, ambas motocicletas habían sido denunciadas como sustraídas por dos personas mayores de edad, quienes realizaron las presentaciones formales en las Unidades Judiciales N° 4 y N° 5, respectivamente.

La existencia de esas denuncias permitió vincular los rodados recuperados con las actuaciones judiciales ya iniciadas, dando continuidad al procedimiento previsto para este tipo de casos.

Los vehículos recuperados fueron secuestrados y quedaron bajo resguardo de las autoridades competentes, a la espera de las disposiciones judiciales correspondientes.

Intervención de la Justicia

Tras la recuperación de ambas motocicletas, los rodados fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste.

Desde ese organismo judicial se impartieron las medidas que debían cumplimentarse en el marco de la investigación, dando continuidad a las actuaciones iniciadas a partir de las denuncias radicadas por los damnificados.