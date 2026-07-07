La familia de Juan Carlos Rojas teme que la causa se cierre sin culpables

A tres años y medio de la muerte de Juan Carlos Rojas, exministro de Desarrollo Social de Catamarca, su familia volvió a manifestar públicamente su preocupación por el estado de la investigación judicial y por el rumbo que, según sostiene, está tomando el expediente.

El principal temor expresado por el entorno del exfuncionario es que la causa concluya sin que se identifique a un responsable por lo ocurrido. En ese contexto, la familia insistió en la necesidad de que la investigación continúe hasta responder los interrogantes que, a su entender, permanecen abiertos.

Las manifestaciones fueron realizadas luego de que se incorporaran al expediente las conclusiones del Ateneo Médico Forense realizado en Córdoba, un informe que generó nuevas objeciones por parte de la querella debido a las hipótesis que deja planteadas sobre la muerte del exministro.

El informe forense y la hipótesis que rechaza la querella

La inquietud de la familia surgió a partir de la incorporación al expediente de las conclusiones elaboradas durante el Ateneo Médico Forense desarrollado en Córdoba. De acuerdo con lo expresado por el entorno de Juan Carlos Rojas, el informe dejó abierta la posibilidad de que la muerte pudiera haber sido consecuencia de una caída accidental.

Esa hipótesis es rechazada por la querella, que considera que dicha interpretación podría convertirse en el argumento para disponer el cierre de la investigación sin avanzar en la determinación de responsabilidades.

Desde la familia sostienen que existe preocupación por la posibilidad de que el contenido del informe sea utilizado para dar por concluido el expediente, una alternativa que aseguran no comparten.

Sospechas sobre el rumbo del expediente

Además de cuestionar la hipótesis planteada en el informe incorporado recientemente, el entorno del exfuncionario expresó que observa un intento de "acomodar el expediente para cerrarlo".

Según la posición de la familia, una eventual conclusión de la causa en esos términos no solo tendría consecuencias sobre la investigación principal, sino que también podría impactar en el expediente que analiza un presunto encubrimiento.

La querella sostiene que ambas investigaciones mantienen una vinculación y que cualquier definición adoptada en una de ellas podría repercutir en el desarrollo de la otra.

Por ese motivo, el reclamo apunta a que la investigación continúe y que se profundicen las medidas orientadas a establecer qué ocurrió con Juan Carlos Rojas.

Objeciones a las nuevas pericias

Otro de los aspectos cuestionados por la familia se refiere a las nuevas diligencias ordenadas dentro de la causa. En particular, el entorno del exministro manifestó reparos respecto de las nuevas pericias dispuestas sobre huellas y otros elementos secuestrados durante la investigación.

Desde la querella consideran que, luego de más de tres años desde el hecho, esas medidas difícilmente permitan aportar elementos que conduzcan al esclarecimiento del caso.

En ese sentido, sostienen que dichas actuaciones responden más a cuestiones procesales que a una verdadera búsqueda de la verdad, posición que expresaron al evaluar el estado actual del expediente.

Cuestionamientos sobre la información incorporada a la causa

La familia también hizo referencia a la actuación del fiscal interviniente durante distintas etapas del proceso. Según recordó la querella, en el marco del procedimiento desarrollado ante el Jury de Enjuiciamiento, el fiscal hizo referencia a información considerada sensible que, de acuerdo con lo señalado por la propia familia, no podía difundirse públicamente.

Sin embargo, indicaron que actualmente la Fiscalía sostiene que los informes telefónicos y los registros de Google no aportaron elementos suficientes que permitan avanzar en el esclarecimiento del caso.

Ese cambio de escenario es otro de los puntos que la familia cuestiona al analizar el desarrollo de la investigación y las conclusiones que hasta el momento han sido incorporadas al expediente.

El reclamo para que la investigación continúe

Frente a este panorama, la familia de Juan Carlos Rojas reiteró su pedido para que la investigación no sea cerrada y continúe avanzando hasta determinar qué ocurrió con el exministro.

Desde el entorno sostienen que todavía existen interrogantes pendientes y consideran que el expediente aún debe continuar reuniendo elementos que permitan esclarecer los hechos.

La preocupación expresada por la familia se centra en la posibilidad de que el caso concluya sin responsables, escenario que, según manifestaron, buscan evitar mediante la continuidad de la investigación.