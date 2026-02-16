Arrestan a un hombre tras intentar robar en una casa abandonada en Catamarca

Hoy, a las 15:00 horas, un vecino dio aviso al SAE-911 tras observar un hecho sospechoso en la zona. Según relató el testigo, un sujeto ingresaba a un domicilio deshabitado, con aparentes intenciones de cometer un ilícito. Ante la denuncia, se activó un procedimiento policial coordinado entre distintas seccionales.

Numerarios de la Comisaría Sexta, en colaboración con sus pares de la Seccional Segunda, se constituyeron de inmediato en la intersección de avenida Gdor. Mardoqueo Molina y calle Maipú, donde se encontraron con la situación reportada. La acción rápida del personal policial permitió actuar sin que el supuesto ilícito se consumara.

Detención del sospechoso y secuestro de elementos

En el lugar, el personal policial aprehendió al sospechoso, identificado como Moya (33 años). Durante el procedimiento se realizaron los correspondientes secuestros de objetos relacionados con el intento de ingreso, entre ellos:

Estos elementos fueron encontrados en poder de Moya al momento de su detención, y constituyen indicios directos de la intención de cometer un delito en la propiedad deshabitada.

Traslado y disposición judicial

Tras su aprehensión, el hombre fue trasladado a la dependencia policial correspondiente. Posteriormente, quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, que evaluará las acciones legales pertinentes en el marco de la investigación. La coordinación entre la fiscalía y la policía local asegura que el proceso judicial se desarrolle conforme a los protocolos establecidos para este tipo de hechos.

Invitación a formalizar la denuncia

Por otro lado, se contactó al propietario del inmueble, un hombre de 70 años, a quien se le invitó a denunciar formalmente el hecho en el Precinto Judicial N° 2. Este paso es fundamental para que la Fiscalía pueda iniciar las actuaciones legales correspondientes y asegurar la protección de la propiedad frente a futuros incidentes.

Coordinación interseccional y eficacia policial

Este caso pone de relieve la importancia de la colaboración entre distintas unidades policiales ante emergencias reportadas por la ciudadanía. La rápida reacción de la Comisaría Sexta, junto con la cooperación de la Seccional Segunda, permitió detener al presunto autor antes de que el ilícito se consumara.

Además, la intervención evidencia la eficacia del sistema de alerta SAE-911, que permite canalizar de forma inmediata los reportes de vecinos y optimizar la presencia policial en puntos críticos. La acción conjunta entre denuncia ciudadana, alerta tecnológica y coordinación policial fue determinante para prevenir el delito y asegurar la integridad de la propiedad afectada.