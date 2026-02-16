Ruta 157: Un violento impacto terminó con la vida de dos mujeres

La madrugada del domingo se tiñó de tragedia en la provincia de Tucumán, específicamente sobre la Ruta Nacional 157. A la altura de la localidad de La Madrid, un incidente vial de extrema gravedad se cobró la vida de dos personas y dejó a otras dos heridas, generando una profunda conmoción en toda la región. El hecho se produjo cuando la calma de la jornada se vio interrumpida por una colisión por alcance entre dos vehículos que, según los informes preliminares, se desplazaban en el mismo sentido de circulación al momento del impacto.

De acuerdo con la información oficial recolectada y lo reportado por medios locales, las víctimas fatales fueron identificadas como Luciana Cardozo, de 29 años, y Erika Luna, de 23 años. Ambas jóvenes regresaban de los festejos de carnaval cuando ocurrió el fatal incidente que truncó sus vidas. Las víctimas se trasladaban en una motocicleta Corven 110 cc negra, la cual fue embestida por una camioneta Toyota Hilux.

Dicho vehículo de mayor porte era conducido por Juan Pablo Ruiz, un joven también de 29 años. Según las primeras pericias realizadas en el lugar del siniestro, tanto la camioneta como la motocicleta circulaban en sentido sur-norte por la cinta asfáltica de la ruta nacional cuando, por razones que aún son materia de análisis, se produjo la colisión que derivó en el desenlace fatal para las ocupantes del rodado menor.

Tras el siniestro, el caso ha quedado bajo la órbita de las autoridades judiciales correspondientes para establecer con precisión las circunstancias y la mecánica técnica que derivaron en el choque. La causa fue caratulada formalmente como doble homicidio culposo en accidente de tránsito, una figura legal que busca determinar las responsabilidades penales del conductor de la camioneta en este lamentable episodio.

Mientras los equipos periciales trabajan en la recolección de pruebas y testimonios, la comunidad de La Madrid permanece impactada por la pérdida de Cardozo y Luna. Este nuevo drama vial vuelve a poner el foco sobre la seguridad en las rutas nacionales durante los fines de semana de festividades, dejando un saldo de dolor que enluta a dos familias tucumanas.