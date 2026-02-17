Secuestraron un auto con pedido de captura en el barrio Eva Perón tras un operativo

Luego de tomar conocimiento sobre un pedido de secuestro de un automóvil Fiat Cronos gris, en el marco de una causa que se tramita en la Unidad Judicial N° 4, y con conocimiento e intervención de la Fiscalía de Instrucción N° 4, se activó un procedimiento que culminó con el hallazgo del rodado en el barrio Eva Perón.

El requerimiento judicial dio inicio a una serie de tareas investigativas llevadas adelante por efectivos de la División Sustracción de Automotores de la Policía de la Provincia, en coordinación con personal de la Seccional Séptima. La actuación conjunta permitió avanzar en la localización del vehículo, cuya búsqueda respondía a una orden concreta emanada en el marco del expediente en trámite.

Desde el primer momento, el procedimiento se desarrolló bajo las directivas impartidas por las autoridades judiciales competentes, garantizando que cada paso estuviera respaldado por el conocimiento y la intervención de la Fiscalía correspondiente.

El operativo en el barrio Eva Perón

Como resultado de las averiguaciones practicadas, los investigadores reunieron elementos que los condujeron hasta un inmueble del barrio Eva Perón. En ese lugar, y conforme a las disposiciones judiciales vigentes, los efectivos materializaron un registro domiciliario.

El procedimiento contó no solo con la participación de los efectivos policiales, sino también con la presencia de sumariantes del Precinto Judicial mencionado, en referencia a la Unidad Judicial N° 4, lo que aseguró la formalidad y validez procesal de las actuaciones realizadas en el domicilio inspeccionado.

Durante el registro, el personal interviniente logró ubicar el Fiat Cronos gris sobre el cual pesaba el pedido de secuestro. El hallazgo del rodado representó el punto culminante de la investigación desplegada hasta ese momento, consolidando el trabajo coordinado entre las distintas áreas policiales y judiciales involucradas.

Puesta a disposición de la Justicia

Tras la localización del rodado, el automóvil fue puesto a disposición de la Justicia interviniente, cumpliendo así con el requerimiento que había dado origen a la investigación. Desde ese ámbito se impartieron las directivas a seguir, marcando los pasos procesales posteriores en relación con el vehículo recuperado y la causa en curso.

La actuación concluyó, en esta etapa, con el secuestro formal del automóvil y su incorporación al expediente que se tramita en la Unidad Judicial N° 4, bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción N° 4. De este modo, el procedimiento no solo permitió dar cumplimiento a un pedido específico de secuestro, sino también reforzar el accionar coordinado entre las fuerzas policiales y el sistema judicial.

El operativo desarrollado en el barrio Eva Perón refleja la dinámica de intervención que se activa ante requerimientos judiciales de esta naturaleza: investigación previa, identificación de un posible lugar de interés, registro domiciliario conforme a derecho y secuestro del bien requerido, todo bajo la supervisión de los organismos competentes.

Así, el Fiat Cronos gris quedó bajo resguardo judicial, mientras continúan las actuaciones dispuestas por la autoridad interviniente, en el marco de una causa que sigue su curso en la Unidad Judicial N° 4 con intervención de la Fiscalía de Instrucción N° 4.