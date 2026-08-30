Arrestaron en Los Altos a un hombre requerido por la Justicia

Un hombre de 32 años fue arrestado en la localidad de Los Altos, departamento Santa Rosa, durante un procedimiento realizado por personal de la Comisaría Los Altos. La intervención se concretó debido a que el sujeto contaba con un requerimiento judicial solicitado por la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género.

El procedimiento fue informado bajo la carátula de un arresto en averiguación del hecho y culminó con el alojamiento del hombre en la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia interviniente.

De acuerdo con la información brindada, el accionar fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría Los Altos en esa localidad del departamento Santa Rosa. Durante el procedimiento, el personal policial procedió al arresto del sujeto al constatar la existencia del requerimiento judicial en su contra.

El procedimiento en Los Altos

La intervención tuvo lugar en la jurisdicción de la Comisaría Los Altos, cuyos efectivos concretaron el arresto de un hombre de 32 años.

El procedimiento permitió poner al hombre a disposición de la Justicia, que quedó a cargo de determinar las medidas correspondientes en el marco de la intervención. Tras lo sucedido, el hombre fue alojado en la dependencia policial y quedó formalmente a disposición de la Justicia interviniente.

Desde el ámbito judicial correspondiente se indicaron posteriormente las medidas a seguir. De esta manera, el procedimiento continuó bajo las directivas establecidas por la Justicia luego del arresto concretado por el personal policial.

A disposición de la Justicia

Una vez concretado el arresto, el hombre de 32 años fue trasladado y alojado en la dependencia policial de la jurisdicción, permaneciendo a disposición de la Justicia. Las medidas posteriores quedaron sujetas a las indicaciones emitidas desde la Justicia interviniente, que tomó conocimiento de lo sucedido y estableció los pasos a seguir.

El hecho se registró en la localidad de Los Altos, en el departamento Santa Rosa, donde el personal de la dependencia policial llevó adelante el procedimiento que derivó en el arresto del sujeto.