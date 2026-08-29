Violencia en Catamarca: denunció que su pareja la encerró y la agredió

Hoy, a las 02:50, efectivos de la Comisaría Segunda realizaban recorridos de prevención por inmediaciones de la avenida Manuel Navarro al 3200 cuando se entrevistaron con un hombre de 33 años. Durante el contacto, el ciudadano manifestó que una persona estaría siendo víctima de violencia de género en el interior de un domicilio de la zona.

Ante la advertencia, los policías se dirigieron a entrevistarse con una mujer de 36 años de edad, quien brindó su versión de lo ocurrido. Según manifestó, su pareja la habría mantenido encerrada en la vivienda contra su voluntad y, además, la habría agredido verbalmente.

La intervención se produjo así en el marco de un recorrido preventivo que, a partir de la información recibida por los efectivos, derivó en la actuación policial dentro de la zona señalada.

Aprehensión del presunto autor

Luego de tomar conocimiento de lo manifestado por la mujer, los efectivos procedieron de inmediato a la aprehensión del presunto autor del hecho, identificado como un hombre de 36 años de edad.

El procedimiento continuó con el traslado del hombre, quien quedó alojado en la dependencia policial. La actuación contó con la intervención de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, que tomó participación en el caso.

Los datos aportados describen una secuencia iniciada durante la madrugada: un aviso realizado a los policías que se encontraban efectuando tareas de prevención, la entrevista posterior con la mujer que manifestó haber atravesado la situación y, finalmente, la aprehensión del hombre señalado como presunto autor.

Los datos centrales del procedimiento

El episodio quedó marcado por una serie de circunstancias que permitieron poner en marcha la intervención policial:

Hora: 02:50.

02:50. Lugar: avenida Manuel Navarro al 3200.

avenida Manuel Navarro al 3200. Dependencia actuante: Comisaría Segunda.

Comisaría Segunda. Persona que alertó a los efectivos: un hombre de 33 años.

un hombre de 33 años. Mujer entrevistada: 36 años.

36 años. Manifestación: habría sido mantenida encerrada contra su voluntad y agredida verbalmente por su pareja.

habría sido mantenida encerrada contra su voluntad y agredida verbalmente por su pareja. Presunto autor: un hombre de 36 años.

un hombre de 36 años. Medida adoptada: aprehensión y traslado a la dependencia policial.

aprehensión y traslado a la dependencia policial. Intervención judicial: Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.

Dónde pedir ayuda ante situaciones de violencia

El caso vuelve a poner en primer plano la importancia de contar con canales de asistencia ante situaciones de violencia familiar y de género. De acuerdo con la información proporcionada, las mujeres víctimas pueden comunicarse con la línea gratuita 144 o con el 911.

La comunicación es anónima y se encuentra disponible durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Se trata de canales destinados a quienes atraviesen situaciones de violencia y necesiten solicitar asistencia.

En el episodio ocurrido durante la madrugada, la intervención comenzó a partir de la advertencia realizada a los efectivos que recorrían la zona. Tras la entrevista con la mujer de 36 años y frente a su manifestación sobre lo ocurrido dentro de la vivienda, los policías concretaron la aprehensión del hombre de 36 años, quien quedó alojado en la dependencia policial a disposición de la intervención de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.