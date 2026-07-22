Arrestaron en la Capital a un hombre requerido por la Justicia

Personal de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia procedió al arresto en averiguación del hecho de un hombre de apellido Juárez, de 37 años, sobre quien pesaba un requerimiento judicial.

El procedimiento se llevó a cabo en calle Polonia, entre Las Dalias y Padre Jacomé Cardozo, en la Capital. La intervención policial se produjo a partir de una disposición de la Justicia, que había requerido la localización y el arresto del sujeto en el marco de una causa que investiga un supuesto delito contra la propiedad.

De acuerdo con la información proporcionada, el requerimiento había sido dispuesto por la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Oeste, que interviene en las actuaciones vinculadas con el hecho investigado. El arresto se concretó en averiguación del hecho y quedó relacionado con el supuesto delito de hurto agravado por escalamiento.

La investigación

La medida judicial que pesaba sobre Juárez se relaciona con una investigación por el supuesto delito de hurto agravado por escalamiento. La calificación forma parte del requerimiento dispuesto por la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Oeste.

El procedimiento llevado adelante por los investigadores permitió concretar el arresto del hombre en el sector indicado de la Capital. La actuación policial se desarrolló a partir de la orden judicial vigente y quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

En este tipo de procedimientos, la intervención de la División Investigaciones se orienta a dar cumplimiento a las directivas emanadas de la Justicia interviniente y a poner a disposición de las autoridades a las personas requeridas en el marco de una causa.

Traslado

Luego del procedimiento realizado en calle Polonia, el hombre fue trasladado y alojado en una dependencia policial. La medida se adoptó mientras se aguardan nuevas directivas por parte de la Justicia interviniente, que deberá determinar los pasos a seguir dentro de la causa relacionada con el supuesto hurto agravado por escalamiento.

El arresto, por lo tanto, se produjo en el marco de un requerimiento judicial vigente y la situación del hombre quedó sujeta a las disposiciones que emanen de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Oeste.

La intervención policial concluyó con el traslado de Juárez a la dependencia correspondiente, donde permanece a la espera de nuevas instrucciones.