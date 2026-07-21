Violencia en Catamarca: intentó golpear a su abuela de 79 años y terminó arrestado

Un nuevo procedimiento policial tuvo lugar durante la madrugada de hoy, cuando efectivos de la Seccional Décima acudieron a un domicilio ubicado en la calle Capataz Villafañez al 1.300 tras tomar conocimiento de una situación que requería intervención inmediata.

De acuerdo con la información suministrada, el operativo se concretó a las 04:05, momento en el que los numerarios llegaron al inmueble y procedieron a la aprehensión de un hombre de apellido Vega, de 32 años de edad.

La actuación policial se produjo luego de que, momentos antes, el sujeto habría intentado agredir físicamente a su propia abuela, una mujer de 79 años. Esa circunstancia motivó la intervención de los efectivos, quienes realizaron el procedimiento correspondiente en el lugar de los hechos.

La intervención de la Seccional Décima

Tras arribar al domicilio, el personal policial actuó en función de la situación planteada y llevó adelante la aprehensión del hombre señalado en el episodio.

Según los datos conocidos, el procedimiento permitió controlar la situación y disponer el traslado del sospechoso a la dependencia policial correspondiente, donde quedó alojado mientras avanzan las actuaciones previstas por la autoridad judicial competente.

Actuación judicial

Luego de la aprehensión, el hombre fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Sur, organismo que continuará con las actuaciones correspondientes en relación con el hecho.

La intervención judicial se inició inmediatamente después del procedimiento realizado por los efectivos policiales, quedando el caso bajo la órbita de la autoridad competente para determinar los pasos procesales que correspondan.

Invitación a formalizar la denuncia

En paralelo con las actuaciones vinculadas al presunto agresor, la mujer de 79 años fue invitada a radicar la denuncia correspondiente.

Para ello, se la derivó al Precinto Judicial N.º 2, dependencia donde podrá formalizar la presentación relacionada con el episodio ocurrido en el domicilio de calle Capataz Villafañez al 1.300.